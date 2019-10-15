تفاهم «العليا للتشريعات بدبي» مع «أبوظبي للزراعة»

دبي (الاتحاد) وقّعت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مذكرة تفاهم مع «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، في سبيل تعزيز أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات التشريعية الداعمة للمسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات، وصولاً إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً وسعادة في العالم. ووقع الاتفاقية كل من محمد جمعة السويدي، مساعد أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، وموزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي للسياسات والأنظمة في «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، وسط التأكيد على توحيد وتوجيه الجهود نحو إثراء المعرفة التشريعية ونقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك في مجال تطوير الأنظمة وتبادل قواعد البيانات .

واتفق الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، على توطيد قنوات تبادل المعرفة والخبرات ذات الصلة بالعمل التشريعي، مع التركيز على منهجيات وأصول الصياغة التشريعية والترجمة القانونية وتبني الأنظمة الإلكترونية المتطورة في إعداد التشريعات.

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