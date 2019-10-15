مريم بوخطامين (رأس الخيمة) نظمت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أمس، على كورنيش القواسم برأس الخيمة بعنوان «تحدي اللياقة» لكبار المواطنين.

وأكد خلف سالم مدير عام الجمعية أن استراتيجية الدولة ورؤيتها تنص على رعاية وتوفير الحياة الصحية والكريمة لكبار المواطنين وتنفيذ برامج متنوعة من أجل تحسين جودة الحياة لهذه الفئة، موضحاً أن التقدم في العمر لا يعني بأي حال من الأحوال توقف الإنسان عن النشاط والحركة، داعياً إلى تعلم كيفية تبني عادات صحية تساعد على إطالة العمر الصحي للفرد.

ولفت عدد من المشاركين في الفعالية إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الحياة الصحية من أجل تأخير الشيخوخة وتوضيح الكيفية التي يمكن عبرها لكبار المواطنين عيش حياة صحية نشطة خالية من المتاعب البدنية والنفسية والاجتماعية بهدف تعزيز الصحة والسلوكيات الصحية في جميع مراحل العمر، وكذلك الوقاية من الأمراض المزمنة أو تأخير ظهورها والعمل أيضاً على الحد من آثارها إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال الكشف المبكر وتبني أنماط الحياة الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تحدي اللياقة» لكبار المواطنين برأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.