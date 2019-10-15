الشارقة (الاتحاد) نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي زيارة إلى سوق الطيور والمواشي في الشارقة مع مجموعة مستهدفة من الأيتام ضمن برنامج التمكين النفسي «أساليب نفسية علاجية»، الذي يتم تنفيذه كأحد الطرق المستخدمة في التعامل الواعي مع الحالات الخاصة من منتسبيها ممن يعانون من بعض الظروف التي تسبب لهم مشكلات نفسية أو اجتماعية أو تربوية.

وتم اختيار سوق الطيور والمواشي لما يمثله اقتناء الحيوان والتعامل معه من دور مهم في تعزيز إسعاد الإنسان، حيث تسهم هذه العلاقة في التطور الصحي والنفسي والاجتماعي للابن وإكسابه صفات حميدة، مثل تحمل المسؤولية، وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تمكين الشارقة» تعزز الصحة النفسية للأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.