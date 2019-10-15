«الوطني للأرصاد»: 17 طلعة استمطار خلال أسبوعين

إبراهيم سليم (أوظبي)

نفذ المركز الوطني للأرصاد 17 طلعة استمطار منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، والاستمطار هو حث السحابة بتلقيحها لزيادة كمية المياه الساقطة منها على الأرض بواسطة بعض المواد.

وتستوجب عمليات استمطار السحب الدقة في طريقة التلقيح، حيث يتم توجيه الطائرة إلى المكان المناسب وفي الوقت الملائم، وذلك لضمان الهدف المرجو من هذه العمليات. ويمتلك المركز عدة طائرات استمطار.

ووفقاً لتقرير السمات المناخية، يعتبر شهر أكتوبر من أشهر الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ ‏‏البحر.

من جهة أخرى، ذكر المركز أن أقل درجة حرارة سجلت بالدولة يوم أمس كانت 18.4 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 04:30 صباحاً. كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، وكان الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وظهرت بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تشكل السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، قد تكون ركامية، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتكونت أمس سحب ركامية صاحبتها رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى انخفاض الرؤية إلى أدنى مستوياتها على المناطق الشرقية والشمالية.