الامارات | «الشؤون الاستراتيجية» يناقش استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاستراتيجية» يناقش استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، وخلال الاجتماع، قدمت هيئة الصحة في دبي استراتيجية التعليم الطبي في الإمارة والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية، بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية.

وناقش المجلس الأهداف الرئيسة لاستراتيجية التعليم الطبي والأبحاث 2020 - 2030، التي تتضمن تحسين مستوى جودة الرعاية ومعدلات شفاء وسلامة المرضى، وتعزيز الترابط بين المستشفيات والكليات الطبية لتحسين جودة التعليم، ودعم السياحة الصحية والتعليمية، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للتعليم الطبي والأبحاث، وتحقيق الاستدامة لمنظومة الرعاية الصحية، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث الطبي.

وتنطوي الاستراتيجية على عدد من البرامج مثل بناء وتأسيس نظام حوكمة التعليم الطبي والأبحاث، وبناء القدرات التخصصية، وتأسيس منظومة مترابطة بين الخدمات العلاجية والتعليم الأكاديمي والأبحاث الطبية، وتعزيز برامج الإقامة للأطباء، وتطوير منهج تعليمي يعتمد على الابتكار في التعليم، ووضع أولويات الأبحاث الطبية وإنشاء قواعد البيانات والبنية التحتية، وإنشاء مركز للابتكار الإكلينيكي، بالإضافة إلى استقطاب المساهمات المجتمعية لدعم الابتكار والأبحاث الطبية وتعزيز الاستثمار للمستقبل.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي جهودها في تسوية بلاغات الشيكات بين أطراف النزاع للأعوام 2014 - 2018، متضمنة الوفورات المالية المحققة للأجهزة الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى إجمالي التسويات التي تجاوزت الـ13 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

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13

مليار درهم إجمالي

التسويات في بلاغات

الشيكات.