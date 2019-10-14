رئيس الدولة يمنح سفير الجزائر وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الوسام تقديراً لجهوده التي بذلها خلال فترة مهامه في الدولة مما أسهم في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقلّد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير الجزائري الوسام خلال استقباله له في مكتب معاليه بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأثنى معاليه على جهود السفير الجزائري خلال فترة عمله في الدولة، وثمّن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالجزائر الشقيقة كما تمنى معاليه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.