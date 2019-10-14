"بريك بلك الشرق الأوسط" 2020 يطلق "بريك بلك الواقع المدمج"

تحت رعاية كريمة من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تركز فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الحدث الأكبر في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية الاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة في تطوير القطاع البحري. ويعد تطبيق تقنية الواقع المدمج إحدى المبادرات العديدة لاستخدامات التقنيات الحديثة في تعزيز دور المعرض لتحقيق تطلعات قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة.

يعود الحدث الأبرز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 25 و26 فبراير 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، وسيجمع تحت مظلته مجموعة واسعة من أكبر الشركات المتخصصة وأبرزصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتعقيباً على إضافة "بريك بلك الواقع المدمج" إلى مؤتمر ومعرض بريك بلك 2020، أفاد معاليه: "من لا يواكب التقنيات المتطورة سيتخلف عن الركب، ولقد قام مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط بعمل رائع بمواكبة التحولات العالمية في مجال الرقمنة. وقد أسهمت مواكبة الحدث للتطورات في الوقت الملائم في تطوره المستمر وتأثيراته المتزامنة في تطوير الصناعة".

وأضاف قائلاً: "يعتمد قطاع شحن البضائع السائبة وجميع الصناعات المرتبطة به، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية في الشرق الأوسط، على الجهود المبتكرة لتعزيز بيئة تقنية سليمة ومستدامة؛ وستساعد الدورة السنوية الخامسة من مؤتمر ومعرض بريك بلك في فبراير 2020 في تعزيز هذه الابتكارات، ويعد "بريك بلك الواقع المعزز" إضافة جديرة بالثناء لهذا الحدث المهم".

من جانبه، قال المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط، ومن بين 115 دولة، تساعد دولة الإمارات الشركات الرقمية على الازدهار، والشركات التقليدية على الاستفادة من المكاسب الرقمية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير بيئة بحرية نابضة بالحياة لاستقطاب قادة الصناعة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للشحن يدعمه سلسلة من المبادرات النوعية الرائدة. وقد أسهمت الثورة الرقمية في إحداث تحولات كبرى حول العالم، لذا، فإننا ندعم تماماً مبادرة "بريك بلك الواقع المعزز" والتي ستضيف قيمة مميزة للتجربة الإجمالية للمعرض".

تعزيز تجربة العارضين في الموقع

سيكون "بريك بلك الواقع المدمج" بمثابة منصة للعارضين لتقديم مساعيهم ومبادراتهم المبتكرة لتعزيز قطاع شحن البضائع السائبة، حيث يمكنهم عرض صور وفيديوهات من مشروعات ذات صلة، ليتم عرض أعمالهم افتراضياً في المعرض الأشهر في منطقة الخليج العربي. وسيتم عرض الصور على جدار مخصص ليشاهد الزوار والعارضون الإنجازات المهمة والطموحات الرائدة لصناعة تعد ركيزة أساسية للبنية التحتية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، سيتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة موضوعات تنسجم مع رؤية مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في تحقيق إمكانات القطاع في مواصلة التطور والازدهار.



تعزيز ثقافة التفكير المستقبلي

وقال بن بلامير، المدير التجاري لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط: "استقطبت الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط العام الماضي أكثر من 3400 زائر، جاء 64% منهم للبحث عن موردين وشركاء تجاريين جدد، وهذا مؤشر قوي على قيمة مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في المساهمة في اقتصاد الدولة. وإدراكاً منا لهذه الأهمية، فإننا نسلط الضوء على التكنولوجيا والابتكار كموضوعات رئيسية لفعالية العام المقبل، فالعالم يتطور بشكل سريع، ومن المهم أن يظل قطاع شحن البضائع السائبة مبدعاً ويمتلك الموارد اللازمة لتحسين العمليات وتعزيز الفائدة للصناعة بأكلمها. وستسهم مبادرة "بريك بلك الواقع المعزز" في تشجيع الأساليب المبتكرة التي تعتمد على الخيال لتسريع نمو وتطور الصناعة".

تشمل قائمة الرعاة الرئيسيين لبريلك بلك الشرق الأوسط: ميناء الملك عبدالله، أجيليتي، البحري للخدمات اللوجستية، موانئ أبوظبي، ميناء الملك عبدالعزيز، ميكو، كوسكو الملاحية، وميناء صلالة. ويضمن كل من المؤتمر والمعرض فرصاً لعقد لقاءات مباشرة لمناقشة الموضوعات بشكل أكبر عمقاً. وإلى جانب المعرض، يتضمن بريك بلك الشرق الأوسط مؤتمراً لمدة يومين كاملين لمناقشة موضوعات مهمة تشمل أبرز قضايا القطاع لتمكين المتخصصين في عمليات الشحن من اغتنام الفرص الإقليمية المتاحة ووضع خطط فعالة لمشروعاتهم.

وقالت ليزلي ميريديث، مديرة التسويق في "بريك بلك": "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال حافل سيسلط الضوء على آخر التوجهات وأحدث التقنيات في قطاع شحن البضائع السائبة والنقل البحري. وفي هذا الإطار، فإننا نضع تصورات للموضوعات التي تضمن أن تخلق نسخة العام 2020 حواراً ضرورياً وتحفز أساليب علمية مدروسة لتعزيز الإمكانات المبتكرة للقطاع. لقد نما "بريك بلك الشرق الأوسط" بشكل مطرد من حيث الحجم والإسهام الكلي في هذا القطاع، وسيكون العام المقبل نقطة تحول سواء من ناحية الحدث ذاته أو التميز التقني الذي نتوقع أن يتم الكشف عنه".

واختتمت ميريديث بالقول: "سيتم فتح باب التسجيل للنسخة الخامسة من الحدث في أكتوبر 2019 ونرحب بجميع قادة الصناعة والخبراء للانضمام إلينا من خلال التسجيل عبر منصاتنا الرسمية".