تعاون بين سوق مسقط للأوراق المالية و ريد هات لتشغيل منصة التداول الجديدة للبورصة

: أعلنت شركة ريد هات، المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى العالم، اليوم، أن سوق مسقط للأوراق المالية قد اختارت أنظمة البنية التحتية المتقاربة الهجينة من ريد هات Hyperconverged Infrastructure كأساس لمنصة التداول الجديدة للبورصة "أوبتك". وتهدف سوق مسقط للأوراق المالية عبر تزودها بحلول الحوسبة والتخزين المدمجة المعرفة بالبرمجيات من ريد هاتبمساحة مدمجة؛ إلى التحلي بمستوى أعلى من الأداء والمرونة، وتوفير سبل الحماية، إلى جانب خفض التكاليف والتمتع بالقدرة على التعاملمع أعباء العمل الثقيلة وتلبية متطلبات الأداء العالية

وتعتبر سوق مسقط للأوراق المالية، التي تأسست في عام 1989 الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة تداول الأوراق المالية في سلطنة عُمان،حيث تعمل على تسهيل تداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة، وكذلك السندات التي تصدرها الحكومة والشركات التجاريةووحدات صناديق الاستثمار والأوراق المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى. ولأجل تبسيط وتحسين كفاءة عملياتها، فقد قررت سوق مسقطللأوراق المالية دمج تطبيقات نظم التداول الإلكترونية الخاصة بها في بنية تقنية واحدة موحدة. ولتحقيق هذا الهدف، سعت السوق للحصولعلى منصة بنية تحتية مرنة وموثوقة يمكنها دعم الكميات الكبيرة والمعاملات السريعة التي يتطلبها هذا القطاع.

وتعليقاً على التعاون قال محسن اللواتي، مدير دائرة الأنظمة و التطوير، سوق مسقط للأوراق المالية لسوق مسقطة للأوراق المالية دور بارز في تطوير القطاع الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان، لذلك نسعى جاهدين إلى تزويد المستثمرينببيئة استثمار عالية الأداء تتسم بالموثوقية والأمان. نحن نعتقد أن البرمجيات مفتوحة المصدر تقود توجهات الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم بأسره. ولذلك، قمنا ببذل جهود رفيعة في إنشاء منصة تداول حديثة والتي يمكنها تلبية احتياجاتالعملاء اليوم وفي المستقبل. لقد بحثنا عن شريك موثوق يمكنه توفير برمجيات مفتوحة المصدر تتسم بالأداء والأمان، ويمكنه تقديم الدعموالمشورة اللازمة لتصميم وتطبيق أنظمة البنية التحتية الجديدة، وتعتبر ريد هات الشريك المثالي الذي يمكنه مساعدتنا في هذه المهمة

يدرك كوادر سوق مسقط للأوراق المالية؛ القيمة العالية للبرمجيات مفتوحة المصدر في توفير قابلية التشغيل البيني والمستوى المطلوب منالأداء والمرونة لتحديد خيارات الأجهزة التي يمكنها المساعدة في خفض التكاليف وتلك التي تتناسب مع احتياجات وأعباء العمل. بالإضافةإلى ذلك، الاستفادة من ميزات الابتكار المفتوح من خلال اعتماد المعايير المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، وذلكوبالتوازي مع حاجتها لتلبية تلبية متطلبات الأمن السيبراني والاستقرار عند تخزين وإدارة البيانات التجارية للسلطنة التشغيل وإدارةالبيانات. ولذا، تم الاختيار؛ البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات من ريد هات.

Advertisements

و من جهته قال لي مايلز، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى و الشرق الأوسط و أفريقيا، ريد هات يسعدنا تزويد سوق مسقط للأوراق المالية بحلول قابلة للتطوير وأكثر فعالية من حيث التكلفة لدعم منصة التداول الجديدة، حيث ستتيحأنظمة البنية التحتية المتقاربة الهجينة التي تم تطوير وفق نموذج اشتراك برمجي مفتوح المصدر وبدعم من منظومة واسعة ومتنوعة منالشركاء المعتمدين، للمؤسسات مثل سوق مسقط للأوراق المالية تجنب الاعتماد على تقنية واحدة وبالتالي إلى التحلي بمرونة أكبر للتوسع خيارات البنية التحتية في الوقت الراهن وفي المستقبل من خلال اعتماد تقنيات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية الهجينة ومتعددة السحابة. نتطلع إلى تقديم مختلف أشكال الدعم لسوق مسقط للأوراق المالية في مشاريعها الهادف إلى تعزيز أنظمة البنية التحتية ".

لقد وقع اختيار سوق مسقط للأوراق المالية على أنظمة البنية التحتية المتقاربة الهجينة للمحاكاة الافتراضية من ريد هات، لتوفير خدماتالحوسبة وتخزين معرفة بالبرمجيات وقابلية للتطوير والنقل. اذ تعتبر أنظمة البنية التحتية من ريد هات، أداة متكاملة يتم إنشاؤها بمكوناتمن فئة الإنتاج شاملة للتخزين والمعروف بالبرمجيات والمحاكاة الافتراضية والعمليات الشبكاية والأتمتة على منصة لينوكس إنتربرايز من ريد. لقد تم تصميم هذه الأنظمة لتبسيط عمليات التخطيط والمشتريات ونشر الحلول والتقنيات الجديدة وإدارتها إلى جتنب توفير تجربة دورة حياةواحدة لموارد التخزين الظاهرية والحساب الافتراضي. وستساعد منصة سوق مسقط للأوراق المالية الجديدة المستندة إلى برمجيات ريد هاتعلى نشر وإدارة البنى التحتية الموزعة بشكل مركزي، مما يتيح لمواقعها البعيدة الاستفادة من الأنظمة عالية الأداء دون الحاجة إلى موظفيدعم مكثفين أو متخصصين بدرجة عالية في الموقع.

تعمل سوق مسقط للأوراق المالية مع ريد هات للاستشارات Red Hat Consulting لدعم عملية تطبيق الأنظمة الجديدة إلى جانب ذلكتستخدم الهيئة اشتراكات التعليم من ريد هات Red Hat Learning Subscriptions to train its IT teams لتدريب فرق تكنولوجياالمعلومات لديها.