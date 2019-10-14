8 بطاقات ذهبية في جولة شاعرالمليون بالرياض

أختتم برنامج شاعر المليون، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أمس الأربعاء، جولته الثانية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، والتي استمرت خمسة أيام وسط اقبال شديد من المشتركين الذين أبهروا لجنة التحكيم بما قدموه من أداء متقن يؤكد تمكنهم القوي ورغبتهم في المنافسة على اللقب، حيث تمكن 8 شعراء من حصد البطاقات الذهبية التي تحجز مقاعدهم في قائمة الـ 100 شاعر.

وفي هذا الإطار، قال السيد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة المشاريع والتخطيط في اللجنة، أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ومن خلال برامجها ومهرجاناتها المختلفة بشكل عام، تحرص على فتح المجال أمام الطاقات المبدعة من كافة الدول العربية، حيث تسعى إلى تسخير كافة السبل ليحضوا بفرص تمكنهم من اطلاق العنان لطاقاتهم المبدعة، مشيراً إلى أن جولات شاعر المليون تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى المبدعين في عالم الشعر النبطي ومنحهم الفرصة الكافية للمشاركة وتسليط الضوء على ما يمتلكوه من قدرات تستحق التقدير.

وأشاد المزروعي بالدور المبدع والجهد الدؤوب لأعضاء فريق عمل البرنامج في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ولجنة تحكيم شاعر المليون المكوّنة من الأستاذ سلطان العميمي والشاعر حمد السعيد والدكتور غسان الحسن، إضافة إلى اللجنة الاستشارية المكونة من الأستاذ بدر الصفوق والأستاذ تركي المريخي، والإعلاميين المرافقين للبرنامج والقائمين على التسجيل واستقبال الشعراء وفريق الإنتاج وكافة العاملين، والمؤسسات الإعلامية والصحفية ورواد التواصل الاجتماعي الحريصون كل الحرص على إبراز موروثنا الثقافي من الشعر النبطي.

8 بطاقات ذهبية من لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية في البرنامج

منحت لجنة التحكيم في برنامج شاعر المليون، 8 بطاقات ذهبية لـ 8 شعراء من المشتركين في مقابلات لجنة التحكيم في العاصمة الرياض.

وأكد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج أن اللجنة استقبلت على مدار الأيام الخمس الماضية مئات الشعراء للمشاركة في جولة الرياض، حيث كانت تستمر المقابلات حتى ساعات متأخرة من الليل في سبيل مقابلة اللجنة لكافة المشتركين، وإعطاء كل شاعر المساحة الكافية لتقديم ما لدية من ابداعات شعرية.

كما أشاروا سابقاً "الوعد في الرياض"، فقد كانت الوعد الذي يطمحون إليه، فقد شهدت الجولة تنوع في القصيدة النبطية وتنوع في بيئات المشتركين، وجنسياتهم، وحضور مميز للشاعرات، وسط مشاركات مميزة تستحق التقدير وتبشر بموسم جديد مليء بالمنافسة والتحدي.

جهود مميزة لفريق العمل واستكمال اجراءات التسجيل في زمن قياسي

تتكاثف جهود العاملين في برنامج شاعرالمليون من أجل تقديم كل ما يلبي رغبة المشاهدين والمتابعين للبرنامج، وبصورة متفانية وعمل دؤوب على مدار الساعة لتسهيل الإجراءات أمام المشتركين من الشعراء في مقابلات جولات البرنامج.

ويقوم فريق التسجيل والمتابعة في البرنامج استقبال المشتركين وطباعة نسخ من قصائدهم وتصوير الأوراق الثبوتية، والتأكد من استكمال كافة الشروط المطلوبة في زمن قياسي وبصورة سلسلة للتسهيل على الشعراء المشتركين، فيما يبدأ استقبال الشعراء في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وتقسيمهم إلى مجموعات استعداداً لإدخالهم إلى لجنة التحكيم بشكل فردي، ويمنح الشاعر الوقت الكافي لتقديم ما لديه من إبداعات، يتبعه فتح المجال للنقاش والحوار بينه وبين أعضاء لجنة التحكيم.

ويعمل فريق الإعداد والإخراج والتصوير والإعلام والتواصل الاجتماعي على رصد متكامل لكافة الأحداث والمقابلات التي تتم داخل أستوديو التصوير الرئيسي أو ضمن الفقرات المصاحبة للبرنامج، والتي تم ابتكارها خلال هذا الموسم كنوع من التجديد الذي يقدمه البرنامج للمشاهدين في كل موسم.

لجنة التحكيم تستعد لجولة الكويت يوم الأربعاء القادم 16 أكتوبر

تستعد لجنة تحكيم برنامج شاعرالمليون لجولة مقابلات شاعرالمليون في العاصمة الكويت، والتي ستنطلق يوم الأربعاء القادم المواق 16 أكتوبر الجاري وستستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق ومنتجع جميرا - شاطئ المسيلة.

كما تأكد اللجنة المنظمة للبرنامج على المشتركين من الشعراء ضرورة إحضار القصائد المراد المشاركة بها والبالغ عددها ثلاثة قصائد نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة، إذ لا تقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى ضرورة إحضار إثبات شخصي.