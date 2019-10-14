المعمر لأنظمة المعلومات تعزز قطاع الأمن السيبراني السعودي عبر الشراكة "لينك شادو"

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، الشركة السعودية الاولى المدرجة في فئة تقنية المعلومات في السوق المالي السعودي، إحدى أكبر الشركات العاملة في توفير الحلول المتكاملة السعودية، اتفاقية شراكة مع "لينك شادو"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول الجيل الثاني من أنظمة أمن المعلومات، والتي توفر حلولاً متطورة في إدارة الحماية من التهديدات الرقمية عبر رقابة حية ومباشرة تستخدم تقنيات تحليل سلوك المهاجمين الخارجيين، و من خلال هذه الاتفاقية ستتمكّن المعمر لأنظمة المعلومات من توفير حلول متطورة لتصيد المخاطر واكتشافها المبكر، مدعومة بتقنيات التعلّم الآلي الذكية التي توفرها أنظمة "لينك شادو"، لتعزز مستوى خدمات أمن المعلومات في السوق السعودي، والتي تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة.

بهذه المناسبة صرح إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، قائلاً: "يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً كبيراً في القطاعات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، تقوده رؤية المملكة 2030، ما يتطلب بنية تحتية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشكيل الأساس الذي ستعتمد عليه المشاريع السعودية المستقبلية". وأضاف: "من أجل ذلك يعتبر أمن المعلومات ضرورة مفصلية لبناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموثوقة في المملكة، وهو ما وجدناه بشكل مثالي في منتجات شركة "لينك شادو"، والتي تحصّن منظومة أمن المعلومات داخل المؤسسة بسلاسة ويسر كبير لا تتطلب الكثير من المعرفة بالتفاصيل التقنية لأمن المعلومات، ما يجعل التعامل مع تلك الأنظمة من قبل الفرق التقنية أمراً يسيراً، وتستطيع منظومة "لينك شادو" اكتشاف أكثر الهجمات تطوراً بشكل تلقائي من خلال تقنيات "التعلّم الآلي" الذكية، التي ترصد وتطارد المهاجمين من خلال اكتشاف سلوكياتهم المريبة وتقنياتهم المشبوهة للتسلل، وتقدم حلول "لينك شادو" لمحة شاملة وتقارير معززة بالصور المتفاعلة لكل من فريق أمن المعلومات وللإدارة التنفيذية على حد سواء".

وتنفرد حلول "لينك شادو" بميزة CXO للمراقبة، والتي يستطيع من خلالها مسؤولو تكنولوجيا المعلومات من إلقاء نظرة شاملة على حالة أمن شبكة المعلومات بالكامل عبر رصد حي ومباشر، كما يمكنهم الحصول على تحليل كمي قائم على الأداء لمكونات الأمن الرقمية في المؤسسة، لتحديد ومراقبة مقاييس الأمان الرئيسة، وتعزيز إمكانات صنع القرار في قطاع أمن المعلومات من خلال طريقة عرض بصرية متكاملة معززة بالخرائط والرسومات الإحصائية.

من جهته، قال فادي شرف الدين، مدير المبيعات في "لينك شادو": "نقدم في شركتنا أفضل حلول اكتشاف مخاطر أمن المعلومات، المدعومة بخوارزميات تعلّم الآلة العميقة والشاملة، وتكتشف منتجاتنا أكثر الهجمات الإلكترونية تطوراً، كما تعرض عبر تقارير بصرية آليات مكافحة الهجوم الرقمي لفهم ومكافحة القراصنة وتفادي هجومهم في مرات قادمة، كما نرصد التجاوزات الأمنية، والهجمات المستمرة المتقدمة"، وأضاف: "نظراً لأهمية السوق السعودي بالنسبة لنا؛ جاء اختيارنا لشركة المعمر لأنظمة المعلومات كشريك استراتيجي، لما تتمتع به الشركة من قدرات عالية وخبرات كبيرة لفريق أمن المعلومات لديها، بالإضافة إلى انتشارها الكبير والواسع في السوق السعودي، إذ تحظى الشركة بثقة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى، ونعتقد أن تحالفنا سيعزز قطاع أمن المعلومات السعودي، لدعم لاقتصاد السعودي وفق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة".

جدير بالذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات قد تم تصنيفها كرابع أكبر مزود لحلول أنظمة المعلومات المتكاملة في المملكة وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن شركة "آي دي سي" لعام 2019، كما تعتبر شريكاً استراتيجياً لأكثر من 50 شركة تقنية عالمية وتمكنت من تنفيذ العديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهامة في المملكة بنجاح.