معرض برولايت آند ساوند الشرق الأوسط يستعرض أحدث التقنيات الداعمة لقطاع تنظيم الفعاليات

تُشير الجهات العارضة المشاركة في معرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘، الفعالية الأبرز للتقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات والذي ينعقد في دبي في الفترة من 15 – 17 أكتوبر الجاري، إلى التأثير البالغ الذي تتركه التغييرات التكنولوجية المتسارعة على قطاع تنظيم الفعاليات والترفيه، الأمر الذي يدفع الشركات المعنية إلى إعادة الاستثمارواستكشاف أحدث الحلول التي يقدمها مزودة الخدمات للمحافظة على ريادة القطاع.

وفي هذا الصدد، أوضحت شركة ’إيفن 2‘، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل على إعداد وتركيب الهياكل المؤقتة لاستضافة الفعاليات، بأنّ أنظمتها الحركية، التي تُتيح إمكانية تحريك التجهيزات التصويرية أو عناصر الإضاءة أثناء العرض، تأخذ العامل التكنولوجي بعين الاعتبار.

وبيّن أليكس إيبين، المتحدث باسم الشركة، بأنّ التوجه نحو التجارب الفريدة والمخصصة يُسهم في رسم ملامح القطاع بأكمله.

وقال في هذا الصدد: "باتت آثار التقنيات الحديثة واضحة في كلّ مكان. يُعتبر القطاع الذي نعمل فيه سوقاً سريع التغيّر، والتكنولوجيا لا تلبث أن تتقادم خلال بضع أعوام من طرحها، وبالتالي يُصبح لزاماً علينا الاستثمار بشكل متواصل في التقنيات والمعدات الحديثة في حال أردنا مواكبة التقدم الحاصل".

وفي مسعى منها لتلبية الطلب المتوقع في قطاع الفعاليات النابض بالحياة في دبي والإمكانات الكبيرة التي يعد بها قطاع الترفيه الناشئ في المملكة العربية السعودية، استثمرت ’إيفن 2‘ في جهود توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية وتطوير رصيدها من المعدات وتعزيز قدراتها التخزينية.

وفي الوقت ذاته، تكشف شركة ’كوبو‘ التايوانية بأنّه برغم ارتفاع الطلب على الحلول التقنية العالية، يتعيّن على المزودين أيضاً أن يسعوا لتلبيطة التطلعات والاحتياجات المختلفة للحلول الصديقة للبيئة.

وتستعرض الشركة من خلال منصة المعرض مجموعة كاملة من حلول الإضاءة والأجهزة والمستلزمات الكهربائية والأغلفة الصلبة وغيرها من التجهيزات، كما تشدد الشركة على الدور المحوري الذي ستلعبه التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الجهود الرامية إلى تطوير القطاع.

و قالت جودي هوانغ، المتحدثة الرسمية باسم الشركة: "من الجيد رؤية التطور المستمر الذي تشهده تقنيات LED، لا سيّما قدرتها الكبيرة على التوفير في استهلاك الطاقة، فالتكنولوجيا الصديقة للبيئة هي التوجه الجديد في القطاع".

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ومن جانبها، تسجل شركة ’أورا أوديو أو واي‘، المصنعة الفنلندية لأنظمة مكبرات الصوت المبتكرة، حضورها الأول في المنطقة خلال المعرض، بطرح عدد من مضخمات الصوت القائمة على التكنولوجيا، ومكبرات الصوت المعالجة، ومنصات البرمجيات والمحاكاة ومكبرات الصوت من طراز ’آي 3‘.

وقال المتحدث باسم الشركة، ميكا إيسوتالو، بأنّ دخول الشركة إلى المنطقة سيتمحور حول تقديم "حلول أنظمة الصوت الاستثنائية" بما يلبي احتياجات المطاعم والصالات الرياضية والموسيقية.

وقال بهذا السياق: "يخضع كلّ شيء للمحاكاة في وقتنا الراهن، ما يقلل من مجال الخطأ خلال الفعاليات. وتعززت الأنشطة اللاسلكية من خلال منصات الحواسيب اللوحية وأجهزة ’آي باد‘ لتشمل كافة الحلول تقريباً، ما يُسهم في جعل الأمور أكثر سهولة وسرعة في الوقت ذاته".

وستُركز نسخة هذا العام من معرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘ بشكل كبير على التقنيات المتطورة، وستستضيف أكثر من 50 جهة عارضة من 10 دول على امتداد ثلاثة أيام بين 15 و17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي معرض تعليقه، قال ديشان أيزاك، المدير الأول لمعرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘: "تطور المعرض ليُصبح منصة تكنولوجية تستعرض أحدث المنتجات والحلول التي تسلط الضوء على الابتكارات والتوجهات المتغيرة في القطاع. ونظراً للنطاق الواسع للابتكارات، قُمنا بتقسيم المعرض إلى ثمانية فئات من المنتجات لكي يتمكن الزوار من العثور على مجالات تخصصهم بكل يُسر".

ويضم معرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘ كُلّاً مما يلي: تقنيات الإضاءة؛ ومعدات الصوت وشبكات مكبرات الصوت؛ وحلول العرض بواسطة أجهزة الإسقاط وتقنية LED؛ وتقنية وتأثيرات الليزر؛ وتقنيات المسارح؛ وأنظمة الجملون؛ والتقنيات والمعدات والبنى التحتية والمفروشات الخاصة بالمؤتمرات.

وبالتزامن مع المعرض، ينعقد منتدى تكنولوجيا الفعاليات والترفيه، وهو مؤتمر مجاني يجمع ألمع العقول العالمية في القطاع في دبي، لتبادل الخبرات والأفكار خلال الحوارات التقنية والجلسات النقاشية والعروض التقديمية.

ويصادف هذا العام انعقاد النسخة الخامسة من شبكة فعاليات تقنيات الصوت والصورة العالمية، والتي تنعقد بشكل مشترك مع ’معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019‘، المعرض والمؤتمر الإقليمي المتخصص وحفل توزيع جوائز تصاميم وتقنيات الإضاءة.