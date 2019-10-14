ماريوت الدولية توقع عقداً لطرح علامة لوكشري كوليكشن في المملكة العربية السعودية عام 2020

أعلنت ماريوت الدولية (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز MAR) عن تعاونها مع شركة أصيلة للاستثمار لطرح علامة لوكشري كوليكشن للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية العام المقبل. وفي إطار هذا التعاون، من المقرر أن ينضم "فن العالم ب دق أصيلة" الواقع في قلب مدينة جدّة إلى علامة لوكشري كوليكشن التي تضمّ أكثر من 100 منتجعاً وفندقاً مشهوراً على مستوى حلول عام 2020.

وتعليقاً على ذلك، قال بدر العيسى، الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع ماريوت الدولية لإدارة فندق أصيلة تحت علامة لوكشري كوليكشن، الأمر الذي يؤكد مكانة فندق أصيلة في طليعة الوجهات الفندقية الفاخرة في مدينة جدّة".

ومن جهته، قال أليكس كرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في أفريقيا والشرق الأوسط: "يسرّنا الإعلان عن خططنا لإقامة أول فندق تابع لعلامة لوكشري كوليكشن في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة أصيلة للاستثمار. ويدعم توقيع هذه الاتفاقية خططنا الرامية إلى نشر علامتنا في السعودية والمساهمة في تعزيز حضور فنادق العلامة في المنطقة ككل".

ويضم "فندق أصيلة" 210 غرفة للضيوف، بما فيها جناحاً ملكياً بمساحة 590 متر مربع، و94 شقة فاخرة. كما يتضمن الفندق عدة وجهاتٍ لتناول الطعام والمشروبات، بما فيها مقهى ومطاعم مختصة بالمطبخ الأرجنتيني وشرق الأوسطي. ويحتضن الفندق أيضاً قاعة حفلات بمساحة 348 متر مربع وتسع قاعات للاجتماعات، بالإضافة إلى منشآتٍ ترفيهية مخدمة بشكل كامل مثل المنتجع الصحي ومركز اللياقة وملاعب السكواش.

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يقع الفندق في شارع محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً) الذي يضم العديد من المراكز التجارية ومراكز البيع بالتجزئة الرئيسية في المدينة، إضافةً لموقعه القريب من الكورنيش والعديد من المعالم المهمة للمدينة. كما يبعد الفندق خمسة كيلومترات عن مشروع "جدة داون تاون الجديدة" الواقع على واجهة مدينة جدة المائية، والتي تبلغ مساحتها 5 مليون متر مربع، والمقرر افتتاحها عام 2022. ومن المتوقع أن يتضمن الكورنيش المقام على الواجهة المائية عدة مرافق ثقافية ومراكز تجزئة وخيارات سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ افتتاح فندق أصيلة من علامة لوكشري كوليكشن في جدّة يبرهن على نمو محفظة ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك الشركة أكثر من 30 فندقاً فاخراً، منها فندق الريتز- كارلتون، الرياض، وفندق الريتز- كارلتون، جدة.

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الصورة: أليكس كرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في أفريقيا والشرق الأوسط الى جانب بدر العيسى، الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار وأفراد من عائلة آل عيسى خلال حفل التوقيع.