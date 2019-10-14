الامارات | "نقل أبوظبي": سيارة واحدة للفئات المعفاة من رسوم بوابات التعرفة المرورية في الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل أبوظبي": سيارة واحدة للفئات المعفاة من رسوم بوابات التعرفة المرورية في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة النقل أبوظبي، جلسة حوارية في مجلس محمد خلف المزروعي استعرضت خلالها مشروع التعرفة المرورية للإمارة

وأكد مدير تنفيذي لقطاع النقل في دائرة النقل، إبراهيم الحمودي، أن طول الازدحام المروري على جسر مصفح يصل إلى 7.5 كلم في ساعة الذروة الصباحية ويقدر الوقت الضائع من 10 إلى 15 دقيقة، مشيرا إلى أن نظام التعرفة المرورية سيحد من الزحام ويفتح خيارات أخرى أمام سكان الإمارة.

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وأوضح أنه تكلفة البنية التحية للطرق خلال الفترة الماضية بلغت 32 مليار درهم، فيما تبلغ كلفة الصيانة السنوية لهذة البنية مليار درهم.

وأشار إلى أن تطبيق التعرفة المرورية سيتزامن معها إضافة 327 حافلة جديدة في مدينة أبوظبي لزيادة السعة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات.

من جانبه كشف مدير تنفيذي قطاع التكنولوجيا في دائرة النقل أبوظبي، مكتوم الكعبي، عن استحداث شوارع جديدة لدخول مدينة أبوظبي والخروج منها خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الفئات المعفاة من رسوم التعرفة المرورية سيتم اعفاء سيارة واحدة لها.