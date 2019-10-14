الامارات | الحبس شهراً لخليجي شتم والدته‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس شهراً لخليجي شتم والدته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة جنح الفجيرة بالحبس شهر لخليجي بناء على بلاغ من والدته يفيد بأنه طردها من منزلها وشتمها بعبارة «اذهبي للمرقص بدلاً من البقاء في المنزل».
وبسؤال هيئة المحكمة المتهم، أنكر شتم والدته وقال كنا في محكمة الإصلاح الأسري من أجل حل مشكلة عائلة بين والدي ووالدتي وبينما كنت أقف في صف والدي لحجته القوية أمام المحكمة غضبت مني والدتي وقامت برفع قضية ضدي.
وطالب المتهم ببراءته في الجلسات السابقة كما طالبت المجني عليها بدفع غرامة قيمتها 50 ألف درهم تعويضاً لها لما قام به ابنها من التعدي عليها بالشتم ومحاولة طردها من منزلها.
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