ما الذي يجذب السياح الأجانب إلى السعودية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Frank Gardner أحد محبي قيادة الدراجات البخارية في جدة

أثار قرار السعودية بإتاحة تأشيرات سياحية للأجانب موجة من الحماس في أوساط شركات السياحة. فالبلد المحافظ المنغلق أصبح الآن وجهة يمكن زيارتها واستكشافها.

فما الذي يمكن زيارته في السعودية؟ ولم قد يفكر السائح في السفر إليها؟ فهي ليست وجهة رخيصة مثل جنوب شرق آسيا على سبيل المثال. ودرجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير على مدار ثمانية أشهر في العام. ولا توجد حريات سياسية، ولا حرية رأي، ولا المشروبات الكحولية ممنوعة، بالإضافة إلى قيود كبيرة على الاختلاط. وكحال سائر دول الشرق الأوسط، للمملكة سجل كبير من انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن الملاحظة الأبرز أن السعودية تتمتع بتنوع في مسطحاتها ومناطقها الطبيعية بشكل يفوق الصورة النمطية المأخوذة عنها.

وجغرافيا، تغلب الصحراء على مساحة البلاد. لكن هناك منطقة جبال عسير التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف مترا في جنوب غرب المملكة، ومنطقة آزور للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وواحة الحفوف المليئة بالنخيل، وأسواق التوابل في جدة.

وقد بدأت زياراتي المتكررة للمملكة منذ ثمانينيات القرن العشرين، حتى أن السعوديين عادة ما يتندرون بأنني رأيت من بلدهم أكثر مما رأوا. وهنا أعرض قائمة بالمناطق المفضلة بالنسبة لي. © Frank Gardner جدة تعتبر بوتقة ثقافية للأعراق المختلفة في منطقة البحر الأحمر

جدة

ميناء جدة المطل على البحر الأحمر هو ثاني أكبر المدن السعودية بعد العاصمة الرياض. وهي اليوم بوتقة تنوع ثقافي تضم كل الأعراق الموجودة في منطقة البحر الأحمر.

وتتمتع المدينة بطقس دافئ ومناطق مفتوحة في الهوا، فتجد المصريين يجلسون على المقاهي يدخنون الأرجيلة تحت أضواء الشوارع. ويعمل الخياطون اليمنيون في محالهم لوقت متأخر، في حين تجلس نسوة من الصومال وإريتريا وجيبوتي لبيع التوابل في الأسواق. © AFP المملكة تنفتح تدريجيا على خروج النساء للمجال العام وتخفيف قيود الملابس. وفي الصورة نساء يجرين في منطقة البلد بجدة

وفي الشوارع الخلفية للمدينة القديمة، التي تُعرف باسم "البلد"، تختلط اللغات ما بين الإثيوبية والعربية والهندية.

كما أن جدة هي الممر الذي يعبر منه مليونا مسلم سنويا في طريقهم للحج إلى مكة والمدينة.

وعند الاتجاه شمالا، توجد منتجعات شاطئية حيث رياضات الغطس التي استمرت رغم تدمير الشعاب المرجانية في السنوات الأخيرة. © AGF/Getty المنازل القديمة في منطقة "البلد" بجدة تخضع للترميم ضمن خطط تطوير المقاصد السياحية

جبال عسير

بعض المغتربين الذين يعيشون في المملكة منذ عشر سنوات أو أكثر لم يزوروا هذه الوجهة الخلابة، التي تقع في جنوب غرب البلاد، قرب الحدود مع اليمن. وهذه المنطقة أخاذة وممتعة، حتى في أوج الصيف. حتى أنني رأيت فيها غابة متحجرة تتحول إلى اللون الأبيض بعد هبوب عاصفة ثلجية مفاجئة. © Frank Gardner الحكومة السعودية تعمل على تطوير رياضات تسلق الجبال والتحليق بالمظلات في منطقة جبال عسير

ويعيش في المنطقة حوالي 500 ألف من قرود البابون، بجانب طيور أبو قرن، والنور، والسحالي الزرقاء الضخمة. كما تكسوها أبراج من أحجار البازلت، التي كانت شاهدا على الصراعات القبلية التي وقعت منذ حوالي قرن.

وبدأت المنطقة في استقبال السياحة الداخلية في السنوات الأخيرة، تحديدا في قرية "رجال ألمع" الجبلية التراثية التي يمكن الوصول إليها عن طريق العربات المعلقة.

كما يوجد فيها خندق وادي الحبالة، والذي يستمد اسمه من الحبال التي استُخدمت لإنزال البضائع للسكان الذين كانوا يعيشون في القرى على المنحدرات. ويمكن فيها رؤية مناظر خلابة للجبال التي تتدرج وتنحدر باتجاه البحر الأحمر.

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مدائن صالح

بقايا الآثار النبطية الموجودة في المنطقة لها شكل مميز، يختلف عن نظيرتها المحفورة في منطقة بترا في الأردن، وكذلك عن البيئة الصحراوية الجميلة المحيطة بها.

وتقع هذه البقعة في منطقة الحجاز، في الجانب الغربي من الجزيرة العربية. وهي الموقع الذي حارب فيه توماس إدوارد لورانس الجيش التركي أثناء الثورة العربية عام 1917، حيث يمكن رؤية بقايا خط سكك حديد الحجاز. © AFP مدائن صالح تتميز بطراز نبطي، يختلف عن نظيره في منطقة بترا بالأردن

وعلى مدار سنوات، حرصت السلطات السعودية على تجنب تحويل مدائن صالح إلى مزار، إذ أن القوى الدينية لم ترغب في الترويج للمنطقة التي ترجع إلى عصور الجاهلية.

لكن الخطة السياحية التي رُصدت لأجلها مليارات الدولارات تنوي وضع مدائن صالح على خريطة المزارات في المملكة.

الحفوف

تغطي أشجار النخيل مساحات شاسعة من واحة الحفوف الواقعة في شرق المملكة. ويُقال إنها الأكبر من نوعها في العالم، وبها مساحات أخاذة من الخضرة والحدائق.

لكن المقصد الأكثر جاذبية هو مجمع الكهوف بداخل جبل القارة، الذي أدرجته منظمة اليونسكو عام 2018 ضمن مناطق التراث العالمي.

وحُفرت الكهوف الطبيعية بفعل التآكل عن طريق المياه والرياح، وتحتاج لبعض التسلق للوصول إليها، لكنها تستحق هذا المجهود، خاصة أن الحرارة بداخلها باردة مقارنة بالحرارة في الخارج. © Frank Gardner كهوف جبل القارة أُدرجت ضمن مواقع التراث العالمي

تحذير

عادة ما يرحب السعوديون بالأجانب، لكن موجة الانفتاح الأخيرة لا تأتي بدون مخاطر. فعند التقاء ثقافتين متناقضتين (الانفتاح الغربي والمحافظة السعودية)، دائما ما ستظهر الخلافات أو سوء التفاهم.

ولا يجوز تصوير النساء في الأماكن العامة. وغالبا ما يدافع السعوديون بضراوة عن احتشام نسائهم. وفي المناطق بخلاف الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، يعيش أغلب الناس حياة محلية ولم يتواصلوا مع أي من أبناء الثقافة الغربية، ما يجعلهم متشكيين بشكل أكبر، خاصة عند ظهور الكاميرات والهواتف.

لذا، عليك توخي الحذر عند حمل هذه الأجهزة، واطلب الإذن دائما. © Getty Images موجة الانفتاح في السعودية لم تمح السمة المحافظة التي تغلب على سكانها

يمكن لمواطني 45 دولة الحصول على فيزا إلكترونية.

ييجب على النساء ارتداء ملابس محتشمة، وليس من الضروري ارتداء الحجاب.

أصبح ممكنا لغير المتزوجين مشاركة غرف الفنادق، وهو خروج عن التقاليد الإسلامية الراسخة منذ زمن.

كيف يمكنك الزيارة؟هل هي آمنة؟

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها المملكة تنشيط السياحة. وآخر مرة كانت عام 2000، حين تعاقدت الحكومة مع مدربي تسلق جبال فرنسيين لاصطحاب السعوديين في أنشطة تسلق الجبال والتحليق بالمظلات.

لكن طموحات المملكة سريعا ما تحطمت في العام التالي، بسبب تورط 15 مواطنا سعوديا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، دخلت السعودية في مواجهات مع تنظييم القاعدة على مدار العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتعمل حاليا على تأمين نفسها من الحرب الدائرة في اليمن، التي تستهدفها عن طريق الصواريخ.

لكن البلد آمن بشكل عام، وتنخفض فيه معدلات الجريمة. ويمكنك دائما مراجعة تنبيهات السفر التي تصدرها وزارة الخارجية في بلدك. © Frank Gardner تاجر جمال في خيمة بسوق الجمال بالقرب من الرياض