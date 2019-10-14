الامارات | السجن 13 عاماً لخليجي أطلق كلب مفترس على رجال الشرطة‎

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 13 عاماً لخليجي أطلق كلب مفترس على رجال الشرطة‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة استئناف الفجيرة، على خليجي، بالسجن 13 سنوات مع تخفيض الغرامة إلى 20 ألف درهم بدلاً من 50 ألف درهم، بعد إدانته بتهم إطلاق كلب مفترس على رجال الشرطة أثناء محاولتهم ضبطه، والاعتداء عليهم بآلة حادة «سكين»، وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وحيازة كلب مفترس.

وتعود التفاصيل إلى صدور أمر بتفتيش منزل المتهم وضبطه لورود معلومات من إدارة مكافحة المخدرات تفيد بحيازته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وأثناء مداهمة رجال الشرطة منزله، أطلق المتهم كلب مفترس عليهم ليتمكن من الهرب في هذه الأثناء، إلا أن رجال الشرطة قاموا بالتصدي له وحين حالوا ضبطه اعتدى عليهم بآلة حادة «سكين» وتعريض حياتهم للخطر أثناء أدائهم مهامهم.

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وتم ضبط المتهم بحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة، كما تم عرضه للفحص وتبين تعاطيه للمواد المخدرة، فتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت بدورها إحالته إلى المحاكمة بخمس تهم وهي حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا بقصد الاتجار، وتهمة تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وحيازة حيوان مفترس، والتعدي على رجال الشرطة بآلة حادة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاعتداء على رجال الشرطة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم ومصادرة المضبوطات.