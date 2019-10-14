الامارات | قائد عام شرطة رأس الخيمة يُكَرِّم مواطنة تقديراً لتطوعها يومياً في تنظيم حركة السير

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عام شرطة رأس الخيمة يُكَرِّم مواطنة تقديراً لتطوعها يومياً في تنظيم حركة السير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي بالمواطنة آمنة علي عيسى المروي، ولية أمر طالب بمدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي بنين، نظير جهدها التطوعي في التعاون والتفاعل الإيجابي مع شرطة رأس الخيمة، مثمناً شعورها بالمسؤولية المجتمعية من خلال قيامها بواجبها المجتمعي المتمثل في التعاون مع الشرطة بهدف نشر وتعزيز الأمن والأمان في الطريق العام، واصفاً هذا التعاون بالمواطنة الإيجابية المتمثلة في التفاني والإخلاص في أداء كل ما ينضوي تحت لواء واجب العمل الوطني بنزاهة وأمانة وإخلاص، متمنياً لها المزيد من التوفيق والسداد في الوفاء للوطن الغالي.

جاء ذلك، خلال استقباله وتكريمه للسيدة آمنة علي عيسى المروي، بمكتبه اليوم بمبنى القيادة العامة، تقديراً لجهودها الجبارة في تنظيم حركة السير والمرور على الطريق أمام مدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي بنين، يومياً منذ بدء العام الدراسي، وذلك بفضل شعورها المسؤولية المجتمعية اتجاه مستخدمي الطريق، ورغبتها في تحقيق المواطنة الإيجابية.

Advertisements

حضر التكريم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، ومدير إدارة المرور والدوريات العميد أحمد الصم النقبي، ومدير مدرسة ابن القيم للتعليم الأساسي بنين الاستاذ إبراهيم بوصبيع.

ومن جانب آخر، قام كذلك مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، بحضور مدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد الصم النقبي ومدير فرع التوعية والإعلام المروري النقيب محمد عبيد شلشول، وعدد من ضباط المرور والدوريات، بتكريم المواطنة في طابور المدرسة وأمام الطلبة ، تقديراً لها على دورها الكبير.

ومن جانبها، تقدمت السيدة آمنة علي عيسى المروري، بالشكر والثناء والتقدير إلى شرطة رأس الخيمة، نظير هذه اللفتة الكريمة التي حُظيت بها من خلال تكريمها، مؤكدة بأن ما قامت به هو واجب وطني وأخلاقي اتجاه الوطن المعطاء، مضيفةً بأن الامارات تستحق أن نفني وقتنا وجهدنا في خدمتها ونشر الأمان بين أفراد مجتمعها طالما كانت وما زالت الأم الرءوم التي تحنو على أبنائها وتعطي دون أن تنظر مقابل، متمنية المزيد من الضبط والأمن المروري في الطرق.