الامارات | مدمن مخدرات السجن دمرني وأريد العلاج للعودة لحياتي الطبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدمن مخدرات السجن دمرني وأريد العلاج للعودة لحياتي الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، اليوم، قضية أربع شبان من جنسيات خليجية وعربية متهمين في قضيتين منفصلتين بتعاطي وحيازة المواد المخدرة باستخدام الحقن، حيث طالب المتهمين الأربعة من هيئة المحكمة إيداعهم مركز للعلاج من الإدمان بدلا من السجن لضمان عودتهم للإدمان.

وفي القضية الأولى اتهمت النيابة العامة، المتهم الأول بتعاطي مادة الكريستال المخدرة، وحيازة مواد مخدرة، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، حيث اعترف المتهم الأول بالتهمة الأولى والثالثة، وأنكر تهمة حيازة مواد مخدرة.

وذكر أن رجال الشرطة عثروا في مركبته على مواد تستخدم في تعاطي المخدرات ومنها الحقن إلا أنه لم يعثروا على أي مواد مخدرة في مركبته وأن الحقنة كانت فارغة من المخدرات، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتعاطى المواد المخدرة ولآخر مرة في حياته، مطالبا المحكمة بالرأفة به وإيداعه مركزا للعلاج من الإدمان.

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واتهمت النيابة العامة المتهم الثاني بتعاطي مادة الكريستال المخدرة، حيث اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد أمام هيئة المحكمة، أنه يطلب العلاج من الإدمان وأنه قام بتعاطى المواد المخدرة لأول مرة في حياته ولم يسبق له أن تم ضبطه في قضايا مماثلة.

وفي تفاصيل القضية الثانية نظرت المحكمة قضية متهمين من جنسية خليجية متهمين بتعاطي المؤثرات العقلية (مادة الكريستال) وحيازة حقنة مخدرة وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمان الأول والثاني، قاما بتعاطي مادة الكريستال المخدرة دون وصفة طبية، وحازا حقنة تحتوي على مخدر الكريستال.

واعترف المتهم الأول أمام هيئة المحكمة بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية من مادة الكريستال دون وصفة طبية، وبحوزته على حقنه مخدر الكريستال، واعترف أمام هيئة المحكمة أن بحيازة حقنة من مخدر الكريستال، وطالب من هيئة المحكمة إيداعه مركز للعلاج من الإدمان، وأفاد (السجن دمرني نفسيا وأريد العلاج للعودة لحياتي الطبيعية).

ومن جهته أنكر المتهم الثاني الاتهامات المسندة إليه، وأفاد أن حقنة المخدرات التي عثر عليها في مركبته كانت فارغة من المخدرات، وأنه يطلب العلاج من الإدمان بدلا من الحبس حتى لا يفقد وظيفة وأطفاله، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعدا للنطق بالحكم في القضيتين.

