الامارات | الحبس شهراً لخليجي شتم والدته وطردها من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس شهراً لخليجي شتم والدته وطردها من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة جنح الفجيرة بالحبس شهرا لخليجي بعد أن قدمت والدته بلاغاً يفيد بأنه قام بطردها من منزلها وشتمها "بأن تذهب للمرقص بدلاً من البقاء في المنزل" مطالبة بحبسة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم ،أنكر المتهم أنه قام بشتم والدته وقال كنا في ذلك الأثناء في محكمة الإصلاح الأسري من أجل حل مشكلة عائلة بين والدي ووالدتي إلا أنني كنت أقف بصف والدي لحجته القوية امام المحكمة ولم اتطاول على والدتي إلا أنها غضبت مني وتالياً قامت برفع قضية ضدي.

وطالب المتهم ببراءته في الجلسات السابقة، من جهتها طالبت المجني عليها بدفع غرامة قيمتها 50ألف درهم تعويضاً لها لما قام به ابنها في التعدي عليها بالشتم ومحاولته طردها من منزلها.