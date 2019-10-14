الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة تختتم مشاركتها الناجحة في فعاليات معرض إدارة المرافق والمنشآت 2019

اعلنت شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة أن قسم إدارة المرافق لديها اختتم مشاركته الناجحة ضمن فعاليات معرض إدارة المرافق والمنشآت 2019، أكبر معرض متخصص في القطاع بالمنطقة، والذي أقيم مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي.

واستعرضت الشركة خلال مشاركتها، باقة واسعة من خدمات البرمجيات والمعدات الخاصة بقطاع إدارة المرافق، بما فيها خدمات تنظيف المباني، والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسمكرة، وحلول تركيب وصيانة أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق وتركيب وصيانة أنظمة السلامة والمراقبة بالكاميرات التلفزيونية وحلول توفير الطاقة وغيرها الكثير من الابتكارات التي نالت اهتماماً واسعاً من الزوار والعملاء المحتملين من كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، قال يوسف بن زايد، مدير عام إدارة المرافق في شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "نوفر مجموعة من حلول إدارة المرافق القابلة للتخصيص بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، ونقدم الخدمات لمختلف القطاعات؛ بما فيها الحكومي والتعليمي والعقاري وقطاع الضيافة وغيرها الكثير. لقد أتاح لنا المعرض منصة مثالية لاستعراض خدماتنا وخبرتنا وتعزيز حضورنا في السوق. ونتطلع قدماً للاستفادة من نجاح مشاركتنا في الفعالية والتفاعل مع عملائنا وشركائنا المحتملين خلال الأشهر المقبلة."