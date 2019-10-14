"حلول شبابية" تسلط الضوء على مقترحات الشباب لتحسين نوعية الحياة في مناطق العالم العربي

نظم مركز الشباب العربي مبادرة "حلول شبابية" خلال المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي بمشاركة أكثر من 22 وزيراً عربياً، وصناع قرار، وكبرى الشركات المعنية في تطوير الإسكان والبنية التحتية.

وسلطت نسخة مبادرة "حلول شبابية" والتي تقام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان الضوء على أفكار ومقترحات الشباب الهادفة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة في بعض مناطق العالم العربي، وذلك من خلال استعراض 3 مشاريع مبتكرة قدمها مشاركون شباب من مصر، والسعودية وسلطنة عمان.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي:" الشباب هم صناع الأمل وقادة التغيير الإيجابي نحو مجتمعات عربية أفضل، وتكتسب مشاركتنا أهمية خاصة في هذا المنتدى الذي يجمع تحت مظلته نخبة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين من مختلف الدول العربية، فهي من جهة تقدم أفكاراً ورؤى شبابية تسهم في رفد الجهات المعنية بحلول أكثر فعالية للتحديات الحالية والمستقبلية لتحسن من مستوى جودة الحياة في مجتمعاتنا، وتؤكد من جهة أخرى أهمية الاستفادة من قدرات الشباب وضرورة توظيف طاقاتهم الابتكارية ومهاراتهم الابداعية في دفع مسيرة التنمية الحضرية في بلداننا العربية."

وأضافت معاليها نحن محظوظون في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة تستثمر في الشباب، وتمهد لهم الطريق وتدعم إمكانياتهم وتشركهم في مختلف القطاعات والمجالات. حيث تمكنت مبادرة "حلول شبابية" منذ انطلاقتها من التعريف بحوالي 100 مشروع عربي ونجحت حتى الآن في تحويل 6 مقترحات إلى مشاريع ناجحة يقودها رواد شباب عرب مبدعون".

من ناحيته قال سعادة سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي:" تمكنت مبادرة "حلول شبابية" من تقديم أفكار مبتكرة وحلول فعالة لمواجهة التحديات في مجتمعاتنا، حيث تشكل مشاركتنا في هذا المنتدى إضافة نوعية تتمثل في تقديم حلول حقيقية لبناء مجتمعات متوازنة تتوفر فيها كافة مقومات حياة ذات جودة عالية، باستخدام أساليب إبداعية متقدمة تترجم التوجهات العالمية والمستقبلية لإدارة الأحياء السكنية.

وتوجه سعادة النظري بالتهنئة للفائز الأول إبراهيم أنور من جمهورية مصر العربية عن مشروع بعنوان "الموقع" ودعا بقية المتنافسين من السعودية وعُمان إلى مواصلة جهودهم لتحقيق مشاريعهم المتميزة.

وكرم كل من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شما بنت سهيل المزوعي وزيرة الدولة لشوون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، الفائز إبراهيم أنور، الذي وقع عليه اختيار معالي وزراء الإسكان العرب المشاركين في المنتدى.

ويذكر أن مبادرة "حلول شبابية" تهدف إلى اختيار الشباب المتميز في العالم العربي، والتركيز على استثمار قدراتهم ومهاراتهم، وإشراكهم في وضع حلول غير تقليدية للتحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الراهن، وذلك من خلال توفير منصة مثالية تتيح للشباب عرض أفكارهم المبتكرة، ومقترحاتهم الإبداعية، إلى جانب تكوين شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من المسؤولين، وكبار المستثمرين والشركات لتحويل أفكارهم لمشروعات ملموسة تعزز دور الشباب العربي في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلدانهم.