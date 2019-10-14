برنامج رولز-رويس الفني "ميوز" رؤية جديدة تضمّ مبادرتَين جديدتَين مرة كل عامَين

برنامج رولز-رويس الفني "ميوز" يتضمن مبادرتَين جديدتَين تهدفان إلى الإلهام على تقديم أعمال عظيمة وتعزيز الإبداع، وهما بعنوان "الحلم" و"تحدي روح السعادة"

مبادرة "الحلم" The Dream Commission التي تقام مرة كل سنتَين عبارة عن منصة جديدة بارزة تدعم أعمال الصور المتحركة التي يبتكرها فنانون ناشئون وفي منتصف مسيرتهم المهنية حول العالم. وتم تطوير هذا العمل المكلّف وتقديمه بالشراكة مع مؤسستَين فنيتَين عريقتَين، هما مؤسسة "بيلير" في بازل ومعارض "سربنتاين" في لندن.

مبادرة "تحدي روح السعادة" ستدعو إبداعيين رائدين من حول العالم بهدف إعادة تصوّر رمز رولز-رويس، المجسّم الذي تربّع على مقدّمة كل سيارة من سيارات رولز-رويس موتور كارز لمدة أكثر من قرن من الزمن، وذلك بالاعتماد على مواد مختارة.



تتشرف رولز-رويس موتور كارز بالإعلان عن الرؤية الجديدة لبرنامجها الفني الذي يحمل عنوان "ميوز". وسيستند هذا البرنامج إلى تعاونات وتكليفات فنية شاركت فيها شخصيات مبدعة في الفن المعاصر منذ تأسيس البرنامج الفني عام 2014. ويهدف "ميوز" إلى إنشاء رابط ما بين عشاق الفن والجمهور بعالم الفن الحالي المزدهر من خلال برامج ومنشورات مصممة حسب الطلب تتيح الفرصة للتعرّف إلى طرق الفنانين المميزة في رؤية الأمور والتفكير فيها.

ويسعى برنامج "ميوز" إلى توثيق علاقته بالفن من خلال مبادرتَين تجريان مرة كل سنتَين، ألا وهما "الحلم" و"تحدي روح السعادة".

وعلّق تورستن مولر-أوتفوس، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز، قائلاً: "لقد ساهم برنامج رولز-رويس الفني، منذ إطلاقه منذ خمسة أعوام، في ولادة الكثير من الأعمال الفنية الجديدة حول العالم. وفيما نتطلع إلى المستقبل، سيتيح لنا برنامج "ميوز" الاستمرار في هذا الإرث مع رؤيةٍ هدفها توسيع أفق الصور المتحركة والبدء بحوار مع بعضٍ من أصحاب الأفكار والرؤى الأكثر تميزاً وإبداعاً في عصرنا. ونصبح بالتالي مصدر إلهام لأعمال عظيمة تترك أثراً دامغاً في ثقافتنا".

ومبادرة "الحلم" التي تُقام مرة كل سنتَين هي المبادرة القمة في برنامج "ميوز". ومن شأنها أن تدعم أعمال الصور المتحركة التي ابتكرها فنانون ناشئون وفي منتصف مسيرتهم المهنية. وتطمح رولز-رويس بأن يغدو هذا التكليف الجديد منصةً تُعنى بزيادة الاهتمام بالصور المتحركة اليوم. وستتوقف الأعمال التي ابتدعها فنانون مختارون عند موضوع جمالي معين، بغية استحضار كون حسي بديل وتقديم رحلة إلى عالم من العظمة. وتحتفي الأعمال بآخر الإبداعات في مجال الصور المتحركة، وسيتم اختيارها من أيّ مادّة ضمن هذه الفئة، بما فيها الأفلام التجريبية والفيديو وأفلام الصور المتحركة والأعمال الغامرة والتشاركية، فضلاً على محتوى يخرج عن حدود الشاشة الاعتيادي، مثل الواقعين المعزز والافتراضي.

وسيقوم خبراء من عالم الفن الدولي باختيار فنانين ليتم إدراجهم ضمن قائمة قصيرة من المشاركين في مبادرة "الحلم"، وذلك على مرحلتَين. فتختار أولاً لجنة خبراء مؤلفة من أمناء فنيين وفنانين ومدراء متاحف قائمةً قصيرة تتضمن أربعة فنانين من بين هذه الأسماء المرشّحة. وتتم بعد ذلك دعوة كل فنان من هؤلاء الفنانين لتقديم عرض قصير. وبالاستناد إلى هذه الأعمال، تعاود اللجنة الاجتماع لاختيار الفائز النهائي الذي سيبتكر عمل "التكليف الحلم". وفي ختام هذا الإجراء الممتد على سنتَين، تبدأ الدورة من جديد فتكون النتيجة مجموعة من الأعمال البارزة في فن الصور المتحركة.

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وستتألف لجنة التحكيم من: إسحق جوليان، حائز رتبة قائد في الإمبراطورية البريطانية من الأكاديمية الملكية للفنون، وهو فنان رائد في مجال الصور المتحركة ومقيم في لندن، وهانز أولريتش أوبريست، المدير الفني في معارض سربنتاين في لندن، وكاترينا سيدغويك، مديرة المتحف في المركز الأسترالي للصور المتحركة في مدينة ملبورن، وتيري سلطان، مديرة متحف باريش للفنون في نيويورك، وثيودورا فيشر، الأمينة الفنية في مؤسسة بيلير في مدينة بازل. وستراجع اللجنة الأعمال القصيرة التي يقدمها الفنانون المختارون في أواسط عام 2020 على أن يتم الكشف عن أو "التكليف الحلم" عام 2021، مع استضافة المؤسستَين الشريكتَين للفعاليات والعروضَ التقديمية المتعلقة بهذه المبادرة.

إلى جانب "التكليف الحلم"، ستدعو مبادرة "تحدي روح السعادة" التي تجري مرة كل سنتَين أصحابَ رؤى مبدعين لإعادة تخيل رمز رولز-رويس المعروف، أي المجسّم الذي تربّع على غطاء محرّك كل سيارة من سيارات رولز-رويس موتور كارز لمدة أكثر من قرن من الزمن. وبالاستناد إلى روح السعادة كمرجع، سيتم تشجيع المشاركين على تجاوز حدود المادة التي تختارها رولز-رويس في كل مرة من أجل ابتكار تحفٍ تذهل الناس وتفرحهم وتلهمهم.

والمادّة المختارة لأوّل مبادرة "تحدي روح السعادة" هو النسيج. وسيتم اختيار ثلاثة مدعوين من أرجاء العالم من بين مجموعة من المجالات الصناعية المبدعة، من بينها الهندسة المعمارية والفن وتصميم الأزياء والتصميم الصناعي والأعمال اليدوية. وسيُعلَن عن أسماء المشاركين الثلاثة الأوائل في أواخر عام 2019 وتُقدَّم التوصيات عام 2020، للمباشرة بعد ذلك بجولة عالمية. وسيزور كل مشارك دار رولز-رويس في جودوود في إنكلترا، وهو مركز عالمي معروف دولياً للتميّز في الصناعة الفاخرة، من أجل التلاقي وتبادل حديث إبداعي مع حرفيين وفنانين ماهرين، قبل وضع اللمسات الأخيرة على أعمالهم الإبداعية.

وعلاوة على هاتين المبادرتين الجديدتَين واللافتتين، سيتابع برنامج "ميوز" العمل مع نخبة عالم الفن لتقديم الفعاليات والشراكات. فتُستكمَل الفعاليات الحصرية واللقاءات الإبداعية عن طريق الشراكة القائمة بين "ميوز" ومعارض سربنتاين. ويدعم البرنامج مثلاً معرضَ كاو فاي المقبل الذي تنظمه معارض سربنتاين والذي يبدأ في 4 مارس 2020. وسيعمل برنامج "ميوز" أيضاً عن كثب مع مؤسسة بيلير، الممثَّلة في لجنة التحكيم لمبادرة "التكليف الحلم"، وسيستمر في دعم أنشطة المتحف بصفته شريكاً رئيسياً في حفل "ليلة الصيف" الذي يحييه المتحف.

وتم الكشف عن الرؤية المستقبلية لبرنامج رولز-رويس الفني "ميوز" في معارض سربنتاين في لندن في 3 أكتوبر 2019. وتحدّث هانز أولريتش أوبريست وفنانا الصور المتحركة إسحق جوليان وجينا سوتيلا عن مستقبل الفن الرقمي أمام جمهور من أصدقاء رولز-رويس ومحبي عالم الفن.