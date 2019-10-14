سيادة للتطوير تطلق مبيعات مشروع " المهرة" السكني في مدينة مصدر بأبوظبي

أعلنت شركة سيادة للتطوير العقاري عن اطلاق مبيعات الوحدات السكنية في مشروع " المهرة" الذي يقع في مدينة مصدر بأبوظبي.

وقد نظمت الشركة لقاءا ضم عدداً كبيراً من شركات الوساطة العقارية العاملة في الدولة في مقر شركة سيادة الواقع بمدينة مصدر وذلك لتعريفها بالمشروع ، والمميزات التي يتضمنها والخدمات التي تقدم للمشترين والمقيمين به .

وأوضح السيد شوقي دراجي عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير أن المشروع قد لاقى اهتماما كبيراً وواسعاً من المستثمرين الراغبين بالشراء والتملك المتاح أمام جميع الجنسيات.

وأفاد أن الشركة تمكنت من تسجيل حجوزات على الوحدات السكنية للمشروع بنسبة 30% حتى اليوم معرباً عن توقعاته ان تتمكن الشركة تسجيل حجوزات على معظم وحدات المشروع قبل نهاية العام الجاري، حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 520 ألف درهم.

وذكر دراجي أن مشروع " المهرة السكني" يتمتع بموقع متميز داخل مدينة مصدر و تتوفر به وحدات سكنية متنوعة المساحة بما يتناسب مع متطلبات المشترين والمستثمرين، و تعتبر اسعار الوحدات السكنية تنافسية مع توفر حلول تمويل بالتعاون مع عدد من البنوك والمصارف العاملة بالدولة الى جانب التسهيلات التي توفرها شركة سيادة للتطوير في ما يتعلق بالدفعات وطرق السداد.

و أشاد دراجي بالتعاون المثمر بين شركة سيادة للتطوير وشركات التسويق العقاري التي تعمل على الترويج للمشروع داخل الدولة وخارجها، معرباً عن توقعاته ببيع كامل الوحدات السكنية للمشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأفاد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير أن القطاع العقاري في أبوظبي ما يزال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية الامر الذي دفع الشركة لاطلاق مشروع عقاري جديد في جزيرة ياس، مشيراً الى أن الشركة تدرس عدداً من الخيارات للاستثمار العقاري في أبوظبي خلال الفترة المقبلة.

ويشمل مشروع " المهرة" السكني على بنايتين متوسطتين الارتفاع ، حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها.

وتتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم، والتي تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر.

و من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2021، مؤكدا التزام الشركة بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.