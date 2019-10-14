كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف زادت عائدات العقارات في أبو ظبي مع انخفاض الأسعار بشكل أسرع من الإيجارات؟

استمرت قيمة أسعار المنازل في الانخفاض في جميع أنحاء أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019، ولكن مع تباطؤ انخفاض قيمة الإيجارات، ارتفعت العوائد على المستثمرين، وفقًا لشركة ValuStrat.

وكانت أسعار المنازل أقل بنسبة 12.6 في المائة على أساس سنوي، لكن متوسط ​​الإيجارات السكنية انخفض بنسبة 9.2 في المائة.

وقال ديكلان كينغ، العضو المنتدب ورئيس مجموعة العقارات في ValuStrat: “تتمتع أبوظبي بعوائد سكنية مرتفعة نسبيًا في جميع المجالات، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن انخفاض قيمة الإيجارات أبطأ من انخفاض قيمة رأس المال”.

وبلغ متوسط ​​القيمة السكنية المرجحة لعقار في أبو ظبي 9505 درهم للمتر المربع للشقة و 0783 درهم لكل متر مربع للفيلا. وبلغ إجمالي العائد 7.7 في المائة للشقق و 6.6 في المائة للفلل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وتراجعت الأسعار في كل من جزيرة الريم والريف بنسبة 15.4 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الفلل في هيدرا فيليدج بنسبة 16.2 في المائة. وعلى عكس دبي، لا يزال خط أنابيب المنازل الجديدة القادمة إلى السوق محدودًا إلى حد ما، حيث تم طرح 1733 منزلًا جديدًا في السوق حتى الآن هذا العام، من أصل 5،590 وحدة متوقعة.

وأضاف كينغ “سيتم الترحيب بالعرض المتواضع الجديد نسبيا في العاصمة في هذه المرحلة من دورة العقارات، إلى جانب تقارير عن طلب المشترين على أي أسهم ذات أسعار معقولة يتم إصدارها من قِبل المطورين الرئيسيين ذوي السمعة الطيبة – وهي علامات مشجعة على المدى الطويل لتعافي سوق العقارات السكنية في أبو ظبي”.

كما ذكرت الشركة أن إيجارات المكاتب في المناطق الأولية كانت أقل بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي، وعلى الرغم من أن متوسط ​​معدلات الإشغال في فنادق الإمارة كان أقل بشكل هامشي، فقد ارتفعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 276 درهم