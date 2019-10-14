كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول مقهى ياباني خالي من الغلوتين في دبي

افتتح مقهى ومتجر جديد للأطعمة الصحية الخالي من الغلوتين من اليابان والشرق الأقصى وذلك في مركز الوصل التجاري في جميرا بدبي.

وتضم قائمة KOBEYa البرغر المصنوع خصيصًا مع لحم البقر الياباني كوبي، والبرغر الخالي من اللحوم، والبطاطس المقلية مع اللفائف الفيتنامية.

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ويقدم KOBEYa أيضًا دروسًا في الطبخ وإنشاء صناديق الغداء المميزة للأطفال ويبيع منتجات الأطعمة الخالية من الغلوتين والألبان واللاكتوز والمكسرات بالإضافة إلى الفواكه ومنتجات الأطعمة الصحية من اليابان وتايلاند والشرق الأقصى وأوروبا، بحسب موقع hotelnewsme.