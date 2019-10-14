الامارات | بلدية دبي تحدد 4 شروط لتحويل الشقة السكنية إلى مكتب

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحدد 4 شروط لتحويل الشقة السكنية إلى مكتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية دبي أربعة شروط أو معايير يجب استيفاؤها في حال طلب تحول شقة سكنية إلى مكتب، أولها أن يكون نظام القطعة يسمح بالأرض، وثانيها أن وجود مكاتب قائمة على نفس الطابق بنسبة لا تقل عن 70%، أو أن تكون الشقة مستغلة كمكتب صدرت له رخصة تجارية سابقا.

وأكدت البلدية ان الشرط الثالث للموافقة على الطلب هو فصل المكاتب عن الشقق السكنية بنفس الطابق، في حال طلب تحويل الطابق السكني إلى طابق مكاتب.

وأفادت بأن الشرط الرابع يتمثل في توفير مواقف السيارات حسب النظام المتبع، وهو موقف واحد لكل 500 قدم.