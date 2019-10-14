مساندة تنجز 60% من الطرق والبنية التحتية لمدن «رزين» العمالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في مشروع إنشاء الطرق الخارجية والبنية التحتية في مدن رزين العمالية بمنطقة جنوب الوثبة في أبوظبي، الذي تنفذه لصالح المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بتكلفة تبلغ نحو 314.25 مليون درهم.

وأكدت «مساندة» أن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز والتسليم، حيث إن نسبة الإنجاز الحالية بلغت 60%، مشيرة إلى أن نحو 946 عاملاً من خلال 13 عقداً رئيسياً وفرعياً يعملون لإنجاز كافة أعمال المشروع في وقت قياسي وفقاً لأعلى المعايير، وأرقى المواصفات العالمية، ويقع المشروع الذي يُنفذ على مساحة تبلغ 180 ألف متر مربع في منطقة استراتيجية مهمة في رزين جنوب الوثبة، وجنوب طريق الشاحنات العين/ أبوظبي (E30)، وعلى مقربة من مدينة أبوظبي الصناعية، حيث يتضمن إنشاء طرق وبنية تحتية تخدم 4 مدن عمالية قائمة توفر السكن والمرافق لأكثر من 25,000 عامل لكل مدينة، كما يشمل توفير كافة متطلبات البنى التحتية من كهرباء ومياه وإنشاء شبكات كهرباء واتصالات ومياه وصرف صحي وإنارة شوارع ومواقف وممرات مشاة، وغيرها.

وتنفذ شركة «مساندة» المشروع في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تُلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، والتي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للعمال تتوفر فيها كل المقومات والشروط الصحية والاجتماعية والإنسانية الملائمة من خدمات وطرق ومرافق خدمية وترفيهية تتيح للعمال الإقامة بشكل آمن ومريح، وتضمن لهم حياة مستقرة تحفزهم على مزيد من الإنتاج والإبداع في عملهم.

وأوضحت شركة «مساندة» أن المشروع يشمل تنفيذ أعمال طرق بطول 17 كيلو متراً، وإنشاء شبكة صرف صحي بطول 10 كيلو مترات، ومحطتي رفع، وشبكة مياه شرب بطول 15 كيلو متراً، وشبكة اتصالات، وشبكة كهرباء كابلات بطول 56 كيلو متراً، و3 محطات تحويل كهرباء رئيسية، و4 محطات أخرى فرعية شاملة التوصيل بالشبكات القائمة، إلى جانب أعمال تأهيل وتحسين مباني المدن العمالية.أما أبرز التحديات التي واجهت المشروع، وتجاوزتها «مساندة» بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين فتمثلت في معالجة سائر الخدمات التي كانت تعيق أعمال تنفيذ الطريق وإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وأيضاً إزالة المزارع الموجودة في منطقة المشروع.

من جانبها، أثنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على الدور الكبير الذي تقوم به شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» كشريك استراتيجي فعّال ومهم في توفير بيئة آمنة وسليمة للعمال.

وقامت المؤسسة العليا بالشراكة مع القطاع الخاص، بتطوير 30 مدينة عمالية تهدف إلى توفير سكن لائق لعمال قطاع الصناعة وقطاع المقاولات بمواصفات عالمية تتناسب مع التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي بطاقة استيعابية 450 ألف نسمة موزعة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي (المصفح، والمفرق، ورزين، وحميم، والعين، والظفرة) مع وجود خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية.