«بيروت إنستتيوت» تدعـو لموقف عربي موحد

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

طالب المشاركون في قمة «بيروت إنستتيوت» التي انطلقت فعالياتها في أبوظبي، أمس، بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد بشأن القضايا الراهنة في المنطقة، وعلى رأسها مواقف إيران وتركيا، وتدخلاتهما التي أدت إلى زعزعة الاستقرار، وأخلّت بأمن عدد من الدول العربية، وأهدرت حقوق الشعوب العربية في الحصول على الحياة الكريمة، وأضاعت فرص التقدم على أجيال قادمة.

افتتح القمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بكلمة قال فيها: «إن القمة تكتسب أهميتها من التركيز على توليد الأفكار وتبادل المعرفة والخبرات، في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم بأسره تحديات غير مسبوقة، تتطلب التعاون من قبل أفضل المفكرين والفاعلين لدينا لتحقيق النجاح».

وأضاف معاليه «إن القمة تنطلق من أن قدرة المفكرين والقادة على أن يكونوا لاعبين للتغيير على الصعيدين الإقليمي والعالمي هائلة»، مشيراً إلى أن مساهماتهم الكاملة ودون عائق أمر ضروري لنجاح وازدهار المجتمعات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأشار معاليه في كلمته: «بصفتي وزيراً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، أؤكد إيماني القوي بقوة التسامح والأخوة الإنسانية في تشكيل المستقبل، والمساعدة في حل العديد من التحديات العالمية الكبرى».

وتابع: «إن التسامح والإخاء الإنساني يساعدانا على إدراك الضرورة الأخلاقية لتحسين صحة وسلامة جميع الأفراد، وتحسين التعليم، وتشجيع الابتكار حتى يتسنى لجميع المواطنين المساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد والمجتمع القائم على المعرفة».

مستقبل أمن الخليج

وناقشت الجلسة الأولى للقمة موضوع «مستقبل الخليج من التصعيد إلى الأمن البحري»، وأدارتها الإعلامية فضيلة السويسي.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، عضو مجلس إدارة «بيروت إنستتيوت»، في بداية الجلسة، رداً على تساؤل حول إمكانية إجراء حوار مع طهران: «إذا كانت إيران تريد أن تلعب دوراً بَناء في المنطقة، يجب أن تتبع سياسات بناءة، التعدي على خطوط البحار والمنشآت البترولية، كمثال، لا يمكن أن نستنتج منه أنها تتبع نهجاً بناء، وعليها أن تعيد النظر في مثل هذه التصرفات».

وأضاف سموه «الدولة العميقة في إيران مشكلة تواجهنا وتواجه كل الدول، والتساؤل هو إيران ثورة أم دولة، وهذا الرئيس الإيراني لا يعبر عن هذه الإرادة والمرشد هو الذي يعبر عن الشعب، ودائماً ما ينقل عداءه السافر للمملكة العربية السعودية، ويطالب بقلب النظام في المملكة علناً، ورئيس الحرس الثوري يقول إن إيران تسيطر على أربع دول عربية، هذه وقاحة وليست صراحة، كيف نتواصل مع شخص يتمنى لك الزوال، يجب عليهم أن يجيبوا عن هذا التساؤل أولاً».

وتابع سموه: «في اجتماع سابق لمجلس التعاون الخليجي، أرسلنا للقيادة الإيرانية كيفية التواصل لإنهاء الاختلافات بين إيران والخليج، ولم نتلق أي رد إيجابي حتى الآن، نحن في حيرة، من يمثل إيران وكيف نتواصل معه، وكيف نتحاور مع نظام يعلن عداوتنا، ويقول خامنئي إن نظام الحكم في السعودية والبحرين يجب تغييره وحتى الكويت لم تسلم، وما هو أخطر من قصف منشآت بترولية وما هو أكثر في المساهمة في قتل الشعب السوري، هل يعقل أن تتمادى إيران في التمادي لاتخاذ هذه الإجراءات دون ردع، وأن تستمر إيران في نشاطها من دون أي عقوبات غير مقبول».

إيران وتصدير الثورة

ومن جانبه، قال الدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي: «إن دول مجلس التعاون كانت صريحة مع إيران طوال الوقت، وإصرار إيران على تصدير الثورة أمر حقيقي لأن دستورهم ينص على ذلك، وإيران ليست (مواطناً) مسؤولاً في الإقليم، ماذا نريد كمواطنين في المنطقة نفسها، نريد أن نعيش بسلام مع اختلاف عقائدنا وأيدولوجيتنا، دول مجلس التعاون تريد مد يد التعاون مع إيران، وإيران لديها الفرصة لذلك، وفرصة لإعادة النظر في الملف النووي وتدخلاتها في شأن الدول وإعادة النظر في ترسناتها الصاروخية، الدول العظمى لها أجندة في المنطقة، والولايات المتحدة الأميركية لها دور كبير لحل سياسي، ومبدأ الصراحة مبدأ ثابت لدى دول مجلس التعاون».

وتابع: «نحتاج إلى تطوير سياسة الرد، ودراسة أين يتم الردع أكثر، والغاية هو الوصول إلى جهد دبلوماسي مع الحلفاء لكي نستطع تحقيق الحل السلمي والدبلوماسي، يجب أن نتفق جميعاً هل يجب على إيران تغيير سلوكها أم لا؟».

إلى ذلك، قالت مي شدياق، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان: «إيران لا تبحث عن فرص، وتستخدم أدواتها في المنطقة لتصل إلى ما تريده، واستطاعت إيران أن تمد أخطبوطها إلى لبنان، والأداة الأقوى لدى إيران في المنطقة هي (حزب الله) الذي يبذل المستحيل لكي يسيطر على مكونات البلد، فهم يتمددون داخل الإدارات وداخل الحكومة اللبنانية».

دور الدبلوماسية

وقال السفير بلاك وويل، زميل بمركز هنري كسنيجر للأبحاث: «علينا أن نتذكر أن الحرب تحدث عندما تفشل الدبلوماسية، وفي هذا الجزء من العالم ليس هناك الكثير من الدبلوماسية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم مثالاً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحديث عن الخروج الأميركي من المنطقة غير صحيح، لا بد أن تبذل كل الأطراف مزيداً من الجهد الدبلوماسي لتقليل الصراعات».

وأضاف: «المفاوضات مع إيران يجب أن تحدث فقط في سياق رد فعل قوي على سوء السلوك الإيراني، وأوافق على العقوبات».

وقال أندري فيدروف، رئيس صندوق الأبحاث والسياسة والاستشارات: «مشاكل الخليج معقدة جداً. وخلال اللقاء الأخير بين الرئيس الإيراني والرئيس الروسي، أظهر روحاني أنه ليس على استعداد لسماع صوت روسيا، كما أظهر أن إيران لن تتقبل فكرة أن تكون محصورة في حدودها الجغرافية، وأنها تسعى لتوسيع نفوذها، ولا نلمس من إيران أي رغبة في تغيير ذلك».

وقال محمود سريوغلام، أستاذ العلاقات الدولية والدولية بالجامعة الوطنية بطهران: «إيران عليها أن تمر بمرحلة تطور، وعليها أن تمر بمرحلة جديدة، ونكثف خطوط التواصل، وعلى الدول العربية أن توسع مثل هذا التواصل، والحرص على الوصول أكثر إلى عمق المجتمع الإيراني، أرى أن إيران حاولت أن تظهر للعالم قوتها في الصمود خلال هذه المرحلة».

الدور الأميركي في المنطقة

ودارت الجلسة الثانية من القمة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تقود المنطقة أم أنها تفوض دولاً أخرى لأداء هذا الدور، ناقش متحدثون أسباب تراجع الدور الأميركي في المنطقة مع التغيير في الإدارة الأميركية مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما هو تأثير ذلك على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في السياسة الخارجية الأميركية، وتناولت تساؤلات الخطة الأميركية في المنطقة خلال العقد القادم.

وقالت سميرة رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني: «إن الفقر والنزوح يؤثران على المرأة العربية في المقام الأول التي عانت تجاهل حقوقها بسبب التوترات والنزاعات والحروب، وفي النهاية النزاعات الإقليمية والحروب هي العوامل الرئيسة التي تؤثر، وتستهدف المرأة، وتستمر في انتقاص حقوقها».

حنان عشراوي، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، قالت: «إن الولايات المتحدة كانت تصبو في الماضي لأن تكون قوة كونية، ولكن الآن تخلت عن دورها القيادي، وتبنت نوعاً من الانعزالية وتقويض العمل الجماعي، بما في ذلك المنظمات الدولية والمؤسسات التي تستند إلى القانون الدولي، وهناك انزواء للقوانين الدولية، وعلت لغة العنصرية والشعبوية، والكثير من الأمور التي تتناقض مع القضايا التي تدور الآن، الأمر الذي يضر الوضع العربي، وأصبحت الولايات المتحدة شريكاً لا يمكن الارتكان إليه».

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نهج الولايات المتحدة

وتحدث الجنرال ديفيد بتاريوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية، قائلاً: «إن هناك نقطتين عن نهج الولايات المتحدة، إذا استمرت بطريقتها الحالية، والتركيز على بعض النقاط في العالم، ومنها الشرق الأوسط بطبيعة الحال، فإن دور الرئيس مهم للغاية في قرارات الولايات المتحدة ودورها حيال سوريا على سبيل المثال، والتركيز على القضايا التجارية والاتفاقات»، مضيفاً: «هناك رغبة من الإدارة الأميركية لإعادة التوازن مع آسيا ومواصلة تحقيق الأهداف».

وتحدث هوشيار زيباري، وزير المالية والخارجية العراقي الأسبق: «أعتقد أن الدور الأميركي تراجع في المنطقة والعالم، خاصة في الشرق الأوسط، ولنا مثال في القضيتين العراقية والفلسطينية، ولكني أعتقد أنه يمكنها أن تلعب دوراً مهماً، ولكن بعد 2011 وبعد سحب القوات، تراجع الدور الأميركي.. واليوم تنسحب بقية القوات الأميركية من شرق الفرات، وهذا يعطي إشارة سلبية لكل خصوم أميركا، وهي أنها يمكن أن تترك هذا الفراغ للاعبين إقليميين آخرين مثلما تقوم به تركيا في سوريا».

وعقدت إيرينا زيسالجايا، رئيسة مركز الدراسات والأبحاث بموسكو، مقارنة بين الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وبين دونالد ترامب، قائلة: «إن بالمقارنة بين الإدارتين، نجد أن الاثنتين كان لديهما توجه للتركيز على الشؤون الداخلية وتخفيف التزاماتهما الخارجية».

وعن الدور الأميركي في المنطقة، قال جون اسكارليت، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية: «كما نعرف، الولايات المتحدة حليف من القدم مع بريطانيا، ودائماً أسمع أن الدور الروسي يتنامى لكن لا يوجد بديل للولايات المتحدة، وفي الحقيقة إن هذا الوضع العالمي يسير في اتجاهات مغايرة منذ أحداث 11 سبتمبر، وأيضاً يجب أن نتذكر سياسات الرئيس السابق أوباما، كانت وسحب 60 ألفاً من القوات الأميركية، لذا يجب أن نكون حذرين من التغيير الدرامتيكي في السياسة الأميركية التي تحكمها مؤسسات».

زكي نسيـبة: التكاتف يضمن استقرار المنطقة

قال معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة: «إن القمة تبحث في الحلول الممكنة لمعالجة القضايا الشائكة التي تهدد أمن واستقرار، ليس فقط المنطقة، بل العالم أجمع»، مضيفاً: «إن الصعوبات التي تقف حائلاً أمام الحوار مع إيران بسبب الدولة العميقة فيها، يجب التعاضد بين جهود جميع الدول التي تهمها أمن واستقرار هذه المنطقة لمصلحتها أيضاً لإيجاد حلول سلمية».

وأضاف في تصريحات لـ «الاتحاد» تعليقاً على إمكانية الحوار مع إيران لتخفيف حدة التوترات بالمنطقة: «ما سمعناه اليوم أيضاً من بعض المشاركين، وهو العمل على إبقاء باب الحوار مفتوحاً، مع الإصرار على تعامل المجتمع الدولي ككل لردع أي محاولات للعبث بأمن واستقرار هذه المنطقة».

عمرو موسى: التوحد السلاح الوحيد للعالم العربي

أكد عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، ضرورة أن يكون هناك موقف عربي ثابت وواضح وحازم تجاه القضايا الراهنة في المنطقة، والسلاح الوحيد للعالم العربي هو التوحد، بمعنى التفاهم العربي إزاء الوضع الإقليمي، سواء إيران أو تركيا أو إسرائيل، من خلال التضامن والتفاهم، والاعتماد على الخارج غير مضمون، حيث إن هذه القوى الخارجية تتغير تبعاً لمصالحها.

وقال موسى في تصريحات صحفية، عقب الجلسة الافتتاحية لقمة بيروت إنستتيوت في نسختها الثالثة: «إن القمة مهمة، خصوصاً الموضوع الرئيس، وهو العقد القادم، وما يمكن أن نقدمه خلال العقد القادم من 2020 - 2030، والنقاش كان ثرياً فيما يتعلق بالأجندة التي يجب أن نتحدث بشأنها فيما يخص دراسة الموقف في العالم العربي. وأرى أن هناك أجندتين إقليمية ووطنية، تتضمنان عدداً من البنود فيما يتعلق بالإصلاح ونظام عربي جديد، وكيفية البدء وتحقيق استمرارية بالنظام الحالي الذي يجب أن يتطور في نظام إقليمي جديد، لبه وجوهره النظام العربي، أما الأجندة الداخلية فلا بد أن تتعلق بالإصلاح وقضايا المرأة وتمكينها وقضايا الشباب وتمكينهم، وكذلك النظر في البنود الجديدة مثل تغير المناخ وزيادة السكان وندرة المياه والتعامل مع الفقر».