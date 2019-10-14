«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماعات «تنسيقية» بلغراد

بلغراد (الاتحاد)

شارك وفد الشُعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية، لتنسيق المواقف حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية الـ 141 والدورة الـ 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة وأجهزة الاتحاد، المنعقدة في مركز المؤتمرات بالعاصمة الصربية بلغراد، من 11-17 أكتوبر 2019م.

وترأست معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وفد الشُعبة المشارك في اجتماع المجموعة العربية، حيث تناول رؤساء وفود الدول العربية، سبل توحيد المواقف حيال عدد من الموضوعات والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد، وتبادلوا الآراء حول طلبات إدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال الجمعية والمجلس الحاكم والتعديلات المطروحة على النظام الأساسي ولوائح الاتحاد البرلماني الدولي، ودعم مرشحي الدول العربية في لجان الاتحاد الشاغرة.

وشارك في الاجتماعات العربية والخليجية والإسلامية والآسيوية وفد الشُعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي علي جاسم أحمد وجمال محمد الحاي والدكتور محمد عبد الله المحرزي والدكتور سعيد عبد الله المطوع وفيصل حارب الذباحي وعفراء البسطي وعلياء الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري، أمين عام المجلس، وأمل الهدابي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية أطروحات في البرلمان الدولي، ما يعتبر عاملاً مهماً وكبيراً لضمان نجاحه، مضيفة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية على مواكبة توجهات دولة الإمارات في بناء علاقات راسخة، ومد جسور تعاون وفتح قنوات للاتصال والتواصل مع مختلف دول وشعوب العالم.

.. ويبحث التعاون البرلماني مع مونتينيغرو

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، معالي ايفان براجوفيتش رئيس برلمان مونتينيغرو «الجبل الأسود» على هامش اجتماعات الدورة الـ 141 للجمعية العامة والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان مونتينيغرو، وأهمية دور وفاعلية لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية لما يتمتع به المجلسان في البلدين من خبرات متراكمة في الجوانب التشريعية والبحثية والدبلوماسية البرلمانية.