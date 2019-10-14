إعلان القائمة النهائية للفائزين في انتخابات «الوطني الاتحادي 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس، أمس، حيث تم مناقشة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية، وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، بالإضافة إلى اعتماد قرار لجنة الطعون فيما يتعلق بالطعون المقدمة حول النتائج الأولية لانتخابات 2019.

ورفعت اللجنة الوطنية للانتخابات في مستهل اجتماعها التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والمشاركة الفاعلة من قبل فئات المجتمع الإماراتي كافة.

وأكدت اللجنة أن نجاح الانتخابات يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة عام 2005، والذي حرص على تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وبما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.

وثمنت اللجنة الدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة للقيادة الرشيدة، والتي تؤكد دائماً ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية، الأمر الذي انعكس على إتمام مختلف مراحل الانتخابات على الوجه الأمثل، وبالشكل الذي أدى إلى نجاح العملية الانتخابية.

كما توجهت اللجنة بالشكر إلى جميع فرق عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان الإمارات والمتطوعين الذين عملوا كفريق واحد للمساهمة في هذا الواجب الوطني، كما توجهت بالشكر إلى وسائل الإعلام، وإلى كل من شارك في نجاح العملية الانتخابية.

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «في هذا اليوم الذي يحتفل به شعب الإمارات بهذا الإنجاز والنجاح الذي تحقق في مسيرة تعزيز التنمية السياسية والارتقاء بالعمل البرلماني الذي يوظف كل الإمكانات والطاقات لتمكين المواطن وإيصال صوته إلى صناع القرار، نقف على مرحلة جديدة من مراحل النجاح لبرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عنه في اليوم الوطني الـ 34 لقيام دولة الاتحاد».

وأضاف معاليه: «النجاح الذي يتحقق في العمل البرلماني في دولة الإمارات، يؤكد النظرة المستقبلية بعيدة المدى لقيادة دولة الإمارات التي وضعت تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في عملية صنع القرار ركيزة رئيسة لبناء تنمية سياسية وفق مراحل مدروسة ومتدرجة تتناسب مع تطلعات المواطن واحتياجاته، مع المحافظة في الوقت ذاته على مكتسبات الوطن وإنجازاته».

وتابع معاليه قائلاً: «ومع هذا الحضور المميز من الناخبين الذين توافدوا على المراكز الانتخابية، سواء خارج الدولة أو داخلها، وعبر المراكز المنتشرة في جميع أرجاء الوطن، نشهد فصلاً جديداً من المشاركة السياسية التي عبر من خلالها أبناء الوطن عن وعيهم وحرصهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني».

واستعرض الاجتماع تقرير سير العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وأفكار وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، إضافة إلى اعتماد تقرير لجنة الطعون وقائمة أسماء الفائزين النهائيين في الانتخابات في دورتها الرابعة.

وكانت لجنة الطعون تسلمت الطلبات الـ 6 من لجنة إدارة الانتخابات، حيث قامت بالنظر فيها وإصدار القرارات بشأنها، واتفقت اللجنة الوطنية للانتخابات بموجب أحكام المادة (64/‏‏‏أ) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مع ما ورد من لجنة الطعون بقبول الطعون من الناحية الشكلية، ورفضها من حيث الموضوع، نظراً لعدم تدعيم حجة طلبات الطعون بدلائل قوية تنال من صحة النتائج الأولية المعلن عنها، وبذلك يحوز القرار برفض الطعن قوة الحكم النهائي.

الفائزون

إمارة أبوظبي

1-سهيل نخيرة سهيل العفاري

2- خلفان راشد النايلي الشامسي

3- ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري

4- موزة محمد مسلم العامري

إمارة دبي

1- حمد أحمد سلطان الرحومي

2- أسامة أحمد عبد الله الشعفار

3- مريم ماجد خلفان بن ثنية

4- سارة محمد أمين فلكناز

إمارة الشارقة

1- حميد علي العبار الشامسي

2- عدنان حمد محمد الحمادي

3- عبيد خلفان عبيد الغول

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إمارة عجمان

1- أحمد حمد أبوشهاب السويدي

2- هند حميد بن هندي العليلي

إمارة أم القيوين

1- محمد عيسى عبيد الكشف

2- عذراء حسن حميد بن ركاض

إمارة رأس الخيمة

1- يوسف عبد الله البطران الشحي

2- سعيد راشد عبد الله العابدي

3- أحمد عبد الله محمد الشحي

إمارة الفجيرة

1- محمد أحمد محمد اليماحي

2- صابرين حسن سعيد اليماحي