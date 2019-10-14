«الشارقة الخيرية» تُعيد البسمة لأسرة متعففة

الشارقة ( الاتحاد )

ساعدت جمعية الشارقة الخيرية رب أسرة مكونة من زوجة وثمانية أبناء، في العقد الخامس من العمر، تعرض لوعكة صحية نتج عنها فشل كلوي ومشاكل أخرى في الكلى والقلب، حيث ساعدته في تسديد أموال كانت قد تراكمت عليه من إيجار سكن ومصروفات مدارس ومصروفات حياتية وعلاجية.

وأكدت الجمعية أن الظروف الصحية لرب الأسرة ساءت حتى لازم الفراش شهوراً طويلة فتعرضت تجارته للخسارة ومن ثم إفلاسه، فتراكمت عليه الديون المستحقة عليه عن الإيجار السكني حتى بلغت في مجملها نحو 79 ألف درهم، إلى جانب رسوم الدراسة عن أبنائه، مع عجزه عن توفير نفقات علاجه وأصبح عاجزاً حتى عن توفير قوت يومه له وأسرته، ومع ثقل ديونه وعدم قدرته على السداد رفع المؤجر عليه قضية إيجاريه بالمحكمة، كما رفضت المدارس قبول تسجيل أبنائه في المدارس ليمتنعوا عن الالتحاق بالدراسة. وأفاد عبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي أن الحالة التي بين أيدينا هي واحدة من عشرات الحالات التي تحتضنها الجمعية داخل الدولة.