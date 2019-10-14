«توام» يقدم خدمات علاج اضطرابات النوم

العين (وام) يقدم «مستشفى توام» إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالاشتراك مع «جونز هوبكنز الدولية الطبية» خدمات علاج اضطرابات النوم كإحدى أهم الخدمات التشخيصية والعلاجية عبر مختبر فحص النوم الذي تم تجهيزه مؤخراً بأحدث التقنيات.

وقالت الدكتورة طيف السراج المدير التنفيذي للخدمات الطبية المساندة في مستشفى توام إنه تمت توسعة مختبر النوم بالتعاون مع إدارة العمليات التشغيلية في المستشفى ليصبح وحدة متكاملة تتكون من غرفتين مجهزتين بأحدث المعدات الطبية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وعالية الجودة واستيعاب عدد أكبر من المرضى. وقال محمد راضي حمودة مدير قسم العلاج التنفسي بالإنابة: نعمل على إدارة وحدة النوم وتسجيل المرضى في قائمة الانتظار بصورة يومية، كما نعمل على توفير معالجي التنفس خلال الفترة المسائية لمراقبة ومتابعة المريض أثناء نومه عبر أجهزة التحكم الخاصة بالوحدة لاستكمال الفحص السريري ولكي يتسنى للطبيب قراءة ومراجعة الفحص في صباح اليوم التالي لتحديد الخطة العلاجية للمريض.

وذكرت الدكتورة شرينة الظاهري استشاري أمراض الرئة في مستشفى توام أن نتائج اختبارات فحص النوم تساعد الأطباء في تشخيص وعلاج الحالات المرضية التالية مثل الشخير، وانقطاع النفس أثناء النوم، واضطرابات حركة الأطراف الدورية.

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