أمطار وجريان أودية في مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة صاحبها بَرَد، وأدت إلى جريان الأودية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى تجنب أماكن جريان الأودية، والقيادة بحذر خلال فترات سقوط الأمطار والرياح النشطة، وخلال تشكل الضباب.

وكانت السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار قد تشكلت تصاحبها رياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة تسببت في تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً، على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية.

يذكر أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ ‏‏البحر.

وتشهد الدولة بحسب المركز الوطني للأرصاد، امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تشكل السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، قد تكون ركامية، وتتسم هذه الفترة بتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا تزداد كميات السحب، ويحتمل تكّون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وكان الطقس يوم أمس صحواً إلى غائم جزئياً، مع تكون السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية في فترة ما بعد الظهر، تحولت ركامية مصحوبة بسقوط الأمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وكان البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المليحة في إمارة الشارقة، وأمطار غزيرة على سهيلة بالذيد، وأمطار غزيرة مع بَرَد في منطقة الفاية، وأمطار غزيرة مع بَرَد في سيح النسيم «المنامة»، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المنامة في عجمان، وأمطار غزيرة على فلج المعلا في الفجيرة، كما سقطت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة من مدينة العين.