افتتاح معرض توظيف «مجندي الخدمة الوطنية» في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، أمس، فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الرابع الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، لتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، ويستمر المعرض حتى غدٍ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وحضر افتتاح المعرض عدد من كبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة وكبار مسؤولي الجهات المشاركة.

وأعرب الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان عن تقديره وإعجابه لما شاهده واستمع إليه من القائمين على هذه الأجنحة من توفير فرص العمل للشباب لخدمة وطنهم، مشيداً بما توليه القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض يأتي انطلاقاً من إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة العميق بدورها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجندي الخدمة الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم لدولة الإمارات، داعياً الجهات المشاركة، الحكومية منها والخاصة، إلى ضرورة المساهمة الفعالة في توفير الوظيفة الملائمة لكل مواطن، وتمكينه من الإسهام في خدمة مجتمعه وتأدية دوره على أكمل وجه، لكونه الثروة الحقيقية للوطن وأفضل استثمار يكون في الإنسان.

ودعا الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، الجهات المشاركة الحكومية والخاصة لضرورة المساهمة الفاعلة وبذل الجهود الحثيثة التي من شأنها أن تسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لكل مواطن، وتمكينه من الإسهام في خدمة وطنه ومجتمعه وتأدية دوره على أكمل وجه، لكونه الثروة الحقيقية للوطن، وأفضل استثمار يكون في الإنسان.

ويمكن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الرابع المجندين الحاليين كافة من لقاء الجهات الراغبة في استقطاب مجندي الخدمة الوطنية بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي، حيث ستقوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتقديم كل الدعم اللازم لهم والذي يختصر الكثير من المسافات على الطرفين ويؤدي إلى نتائج سريعة.وأعربت الجهات الحكومية والخاصة عن استعدادها الكامل، لتوفير فرص العمل والمنح الدراسية لمجندي الخدمة الوطنية؛ وذلك بهدف استقطاب خريجي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والانضباط ومهارات وقيم عديدة غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

الداخلية تشارك بجناح خاص في المعرض

تشارك وزارة الداخلية بجناح خاص في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2019 الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية والكفاءات الشابة المواطنة الذين أنهوا خدمتهم الوطنية للعمل في قطاعات وزارة الداخلية كافة، راصدةً العديد من الوظائف ذات التخصصات الإدارية والميدانية الملائمة للعنصرين الرجالي والنسائي في مختلف إمارات الدولة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة أو التسجيل أثناء الوجود في المعرض بوساطة الأجهزة الموجودة في منصة الوزارة. وأكد العقيد عبدالله ناصر الشامسي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بوزارة الداخلية، أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار جهودها الرامية للمساهمة في مختلف الفعاليات التي تخدم مجتمع الإمارات، خاصّة في مجال تمكين أبناء الوطن، وتوفير الفرص الوظيفية التي تلبي طموحاتهم، وتساهم في بناء مستقبلهم.

وقال: «إن المعرض يشكل فرصة كبيرة لجذب الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة من خريجي الخدمة الوطنية للعمل في مختلف قطاعات الوزارة، واطلاعهم على الفرص الوظيفية المتوافرة باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف من منتسبي الخدمة الوطنية التي تتميز من الناحية التدريبية والمعرفية، بحيث يكون خريج الخدمة الوطنية جاهزاً للانخراط في العمل الشرطي دون الحاجة إلى الالتحاق بدورات تأسيسية».

مجندو الخدمة الوطنية: المعرض نافذة المستقبل

أكد عدد من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية أن المعرض يعد فرصة لاختيار الكلية أو الجامعة الأنسب للدراسة، موضحين أنه يقدم صورة شاملة حول استكمال الدراسة داخل الدولة وخارجها، وعروضاً وظيفية للعمل في شركات ومؤسسات تدعم تطلعات وأهداف الشباب الذين يحلمون في شغل وظائف تؤهلهم ليكونوا قادة في المجتمع.

وقال عبدالله الحارثي، موظف في إحدى الدوائر المحلية بأبوظبي، إن المعرض مفيد لخريجي الثانوية العامة، ويساعد في استقطاب الطلاب الذين يبحثون عن المنح الدراسية لإكمال دراستهم الجامعية بعد تخرجهم في برنامج الخدمة الوطنية، ويشمل مشاركة شركات كبيرة في الدولة، وتجب الاستفادة والمسارعة على الإقبال حتى لا يفوت الشباب اختيار المجال والتخصص المناسب لقدراتهم وكفاءتهم، ما يساعد في تدريبهم وتعليمهم وتمكينهم ليكونوا أسوة لغيرهم ويسهموا في تقدم ورقي الوطن والمواطن.

وأكد سلطان حارب الظاهري، البالغ من العمر 18 عاماً، أن المعرض يجمع مؤسسات تعليمية كبرى تساعد الطلاب لاختيار المؤسسة التعليمية التي يرغبون بها، كما أنه يعد وسيلة سلسة لتقديم طلبات القبول والاختيار للكلية المناسبة، مشيراً إلى أن المنصات المشاركة وفرت مستشارين لمساعدة وتوجيه مجندي الخدمة الوطنية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بعد الانتهاء من برنامج الخدمة الوطنية.

ويرى أحمد الشمري، البالغ من العمر 19 عاماً، أن المعرض يعد فرصة لاختيار الكلية أو الجامعة الأنسب للدراسة، ويرى حمد سيف المزروعي، والبالغ من العمر 19 سنة، أن المعرض يعتبر صغيراً جداً، ويجب أن تكون هناك مساحات أكبر للمنصات العارضة، ما يساعد في إقبال الشباب.

وقال سالم النعيمي، البالغ من العمر 29 عاماً، خريج ثانوية عامة، يجب أن يكون هناك عمل مقابلات فورية وتعيين حقيقي للكوادر الوطنية، والاستفادة القصوى من هذا المعرض لتعيين وتدريب وتمكين المواطن من العمل والعطاء لإكمال مسيرة الخير والعطاء والنماء والتطوير في أرض الخير، ولتعود الفائدة من الكوادر الوطنية على المجتمع.

ومن جانبه، قال حميد علي المنصوري البالغ من العمر 29 عاماً: أنا شاب من مجندي الخدمة الوطنية، أحضر للمعرض للمرة الرابعة على التوالي، ولم أجد ما يناسبني، لذا يتعين الاهتمام بتوفير منصات أكثر لتعيين مجندي الخدمة الوطنية للعمل.

ولفت غانم الهاملي البالغ من العمر 26 عاماً إلى ضرورة تنظيم المزيد من هذه المعارض التي تحتضن الشباب الشغوف لخدمة الوطن.

من جهته، تساءل وليد محمد الجابري، البالغ من العمر 26 عاماً قائلاً: لماذا لا يتم عمل مقابلات فورية حقيقية في مكان المعرض لمعرفة مدى كفاءة مقدم الطلب للوظيفة وإعطائه الفرصة المناسبة، كما يجب عدم النظر إلى المعدل التراكمي لخريج الجامعة، مشيراً إلى أنه يتعين اختبار الكفاءة والقدرة، وليس الاعتماد على المعدل فقط.

وشارك عدد من مؤسسات التعليم العالي في المعرض، ومن بينها جامعة زايد التي قدمت عدداً من برامجها الأكاديمية لإكمال دراستهم الجامعية في 4 كليات، شملت كلاً من كلية الإدارة بتخصصاتها وكلية الاتصال والإعلام وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الابتكار التقني، بالإضافة إلى 3 كليات أخرى للطالبات وشملت كلاً من كلية الفنون وكلية التربية وكلية العلوم الصحية والتقنية.

كما شارك معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، في استقطاب خريجي الثانوية العامة من خلال إعطائهم منحا دراسية، لاستكمال دراستهم في درجة الدبلوم والدبلوم العالي، وكلية الأفق بالشارقة بإعطاء منح دراسية جزئية من 25% إلى 50% لخريجي الثانوية العامة، إضافة إلى إعطاء برامج ماجستير جديدة تتضمن كلاً من الحوكمة الإلكترونية، والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، والتنمية المستدامة، والإدارة الاستراتيجية والقيادة، وإدارة المشاريع وإدارة الأعمال الدولية والتسويق والإدارة المالية.

وتشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب مجندي الوطنية وعمل استشارة لمعرفة إجراءات القبول والتسجيل وكيفية الالتحاق بالكلية، كما يشارك جناح القوات المسلحة بعرض وظائف لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في مختلف الإدارات الخاصة بها، كما تشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية باستقطاب خريجي الثانوية العامة عبر برنامج المنح الدراسية (رواد الطاقة) والذي يهدف إلى استقطاب الطلاب المتميزين.