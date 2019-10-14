عمار النعيمي والشيوخ يعزون في وفاة الضعيف الكتبي

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء لأسرة وعائلة ابن غدير الكتبي، في وفاة المغفور له الضعيف حمد بن غدير الكتبي.

وأعرب سموه، خلال زيارته لخيمة العزاء بمنطقة مرغم في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وعدد من كبار المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي. جاء ذلك خلال زيارة سموهم مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي، صباح أمس، حيث أعربوا لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيهم ومواساتهم لهم في مصابهم الجلل، داعين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له الضعيف بن غدير الكتبي. وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي، مساء أمس، عن صادق تعازيه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد في مصابهم الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر والسلوان.