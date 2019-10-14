مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات للتوحد و«فزعة»

أبوظبي (الاتحاد) وقع ماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية - فزعة-، ممثلاً بالرائد نايف سيف الشامسي الرئيس التنفيذي لصندوق التكافل الاجتماعي برنامج فزعة، بهدف تعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات المميزة ذات الجودة العالية لأصحاب الهمم من ذوي التوحد وأسرهم المنتسبين لدى جمعية الإمارات للتوحد.

وثمن المهيري مبادرات برنامج فزعة المتميزة والتي هي من ضمن مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة لإسعاد المجتمع بصورة شاملة من مواطنين ومقيمين.

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