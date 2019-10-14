وكيل العدل يفتتح دورة إعداد وتمكين القادة

أبوظبي (الاتحاد) افتتح المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل دورة «إعداد وتمكين القادة»، أمس، بحضور عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي.

وأكد سلطان المطروشي أهمية تطبيق آلية إعداد الجيل الثاني والثالث من القيادات المعتمدة من معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، والتي تهدف لبناء وإعداد قادة داخل الوزارة قادرين على تحمل المسؤولية، وذوي رؤية وطموح لتحقيق المبادرات والرؤى، والتي تسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة في تحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل بما ينسجم ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

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