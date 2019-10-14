مقارنة معيارية بين «السلامة الغذائية» و«أبوظبي الرياضي»

أبوظبي(الاتحاد) استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مقرها الرئيس بأبوظبي، وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي بهدف التعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة في مجال العقود والمشتريات وأثرها على تعزيز جودة العمل وتحسين العمليات الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الخارجيين أو الداخليين.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز مفهوم المقارنة المعيارية وتبادل المعارف ونقلها بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، وتعظيم المنفعة بشأن الممارسات الجيدة التي تطبقها الجهات الحكومية لتعزيز مكانة أبوظبي وجعلها وجهة للمقارنات المعيارية وعاصمة التميز في العالم.

كان في استقبال وفد مجلس أبوظبي الرياضي فريق من إدارة العقود والمشتريات بالهيئة حيث أطلع الضيوف على تجربة الهيئة الرائدة في تطبيق سياسات وإجراءات العقود والمشتريات والممارسات المتبعة في التعامل مع الشركات والموردين وفقاً لقانون المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات المعمول به في إمارة أبوظبي ومعايير الحوكمة في هذا المجال، كما أطلعهم على والإجراءات، وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وكيفية قياس أداء الإدارة في مجال المشتريات، والنماذج التي تطبقها الهيئة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.

ومن جانبه، أثنى وفد مجلس أبوظبي الرياضي على الزيارة، وأكد أهميتها في إطار إجراء مقارنة معيارية بين الهيئات والدوائر الحكومية المختلفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة ومناقشة التحديات المشتركة وكيفية حلها.

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