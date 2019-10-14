حياة العالمية تكشف عن خطتها لافتتاح فندق "حياة ريجنسي كايرو ويست" في القاهرة نهاية 2020

كشفت مجموعة حياة العالمية للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) عن إبرامها إتفاقية مع شركة "الداو للتنمية" لتدشين فندق "حياة ريجنسي كايرو ويست" في القاهرة، ويمثل الفندق الجديد المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020 خطوة هامة في توسع المجموعة في العاصمة المصرية ومنطقة شمال أفريقيا ، ويعتبر إضافة إلى محفظة حياة للفنادق في مصر، والتي تضم فندق حياة ريجنسي شرم الشيخ.

هذا وبفضل موقعه في منطقة غرب القاهرة في منطقة بيراميدز هايتس بيزنس بارك، سوف يكون الفندق الجديد مثالياً للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه، إلى جانب إمكانية استضافته للاجتماعات والفعاليات ضمن قاعات الاجتماعات والمؤتمرات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية. يقع الفندق بالقرب من العديد من الشركات والمعالم والمراكز التجارية، ومراكز الجذب السياحي والترفيه الشهيرة مثل أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الجديد ومطار سفنكس الدولي.



وتعقيباً على خطة الافتتاح الهامة، قال لودفيج بولوكيان، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة حياة: "يسرنا الكشف عن الاستعداد لافتتاح الفندق الجديد في القاهرة، ومع ارتفاع أرقام السياحة والتطور المستمر في العاصمة وحولها، سوف يكون فندق حياة ريجنسي كايرو ويست إضافة رائعة إلى محفظتنا المتنامية في شمال إفريقيا، وسوف يكون الفندق الجديد وجهة تضمن للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الإنتاجية والاستجمام".

ويضم فندق حياة ريجنسي في القاهرة الغربية 242 غرفةً وجناحاً حديثاً، وتتمتع بتصاميم مستوحاة من الثقافة المصرية، مع نوافذ بانورامية تطل على أهرامات الجيزة أوحمام السباحة والحدائق الخضراء. تشمل وسائل الراحة المتوفرة في الغرف أحدث التقنيات مثل المرايا الذكية وإضاءة "أل إي دي" التي تعمل بحساس الحركة، بالإضافة إلى مرافق التدليك والعناية بالجمال في عدد من الأجنحة، كما يشمل الفندق ميزات رئيسية من بينها خمس مطاعم وبارات مميزة، مركزاً متطوّراً للياقة البدنية، حمام خارجي مدفأ ،كاسينو تابع لعلامة تجارية عالمية.

ومن المقرر أن يصبح الفندق الوجهة المثالية لاستضافة الاجتماعات والمناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف، وذلك لامتلاكه سبع قاعات اجتماعات، وقاعة كبرى توفّر مساحة 430 متراً مربعاً للحفلات وتتسع لما يصل إلى 500 ضيف، وتراس خارجي للمناسبات وأحدث تكنولوجيا للعرض الرقمي 360 درجة والتى تعتبر الاولى من نوعها بالقاهرة.