مؤسسة الإمارات للآداب تستضيف الروائية ليزا أودونيل 15 أكتوبر الجاري

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن استضافة الكاتبة الروائية الشهيرة ليزا أودونيل، وذلك في أمسية أدبية خاصة تُقام بتمام الساعة السابعة مساءً يوم 15 أكتوبر الجاري بقاعة "فضاء الإبداع" بفندق "كراون بلازا، دبي فستيفال سيتي"، والتي ستناقش فيها فن الرواية القصصية والتباين بين الخيال والواقع في الفن الروائي.

وفازت أودونيل بالعديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة "كومنولث للكتاب" عن روايتها "موت النحل"، في حين وصف قسم استعراض الكتب التابع لصحيفة "نيويورك تايمز" روايتها الثانية "الأبواب المغلقة" بـ "الرواية الجديدة المذهلة". كما حازت أودونيل على جائزة "اورانج" لكتابة السيناريو عن نصها "هدية الزفاف"، والذي ترشح لنيل جائزة "دنيس بوتر لكتّاب السيناريو الجدد"، في حين تعمل أودونيل حالياً على كتابة روايتها الثالثة.

وتأتي زيارة أودونيل لإمارة دبي بهدف تقديم دورتين تدريبيتين في فن الكتابة الإبداعية بالتعاون مع مؤسستي "كورتيس براون كرييتف" و"الإمارات للآداب"، حيث تدرّس أودونيل مادة الكتابة الإبداعية في كل من جامعة "سيتي" في لندن ومؤسسة "كورتيس براون كرييتف". وتندرج هذه الأمسية الأدبية ضمن إطار برنامج الفعاليات الأدبية التي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب على مدار العام.

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