بلووم القابضة تطلق أحدث الحلول الذكية المستخدمة في مشاريعها

أعلنت شركة بلووم القابضة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق منصة مبتكرة للحلول الذكية تساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للمباني وترشيد معدلات الاستهلاك الكلي للطاقة.

وستتمكن بلووم القابضة عبر قسم إدارة المرافق التابع لها، بي إف إم، ومن خلال منصة الحلول الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، من مراقبة الأصول العقارية التي تمتلكها الشركة والتحكم بها عن بُعد. حيث توفر هذه المنصة ثروة من المعلومات والبيانات التي تحقق قيمة إضافية للملاك والمستأجرين وفريق إدارة العقارات، الأمر الذي سيمكنهم من الاستفادة من مزايا عديدة تتمثل في تحديد خيارات الخدمات الأنسب لهم، وتوفير تكلفة الفواتير، والحصول على خدمات صيانة أكثر فعالية، وخلق بيئة أكثر أماناً للعيش والعمل.

وفي إطار التزامها بتوفير مشاريع مستدامة، عملت بلووم القابضة بالتعاون مع شركة اتصالات على تقديم حلول رقمية للأبنية لتعزيز تجربة الملاك والمستأجرين من خلال توفير بيئة تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

وخلال المرحلة الأولى من التنفيذ، سيتم استخدام المنصة في ستة من مباني بلووم القابضة، كما ستقوم الشركة بالاعتماد على هذه الحلول الذكية خلال مرحلة تصميم المباني السكنية متعددة الاستخدامات ضمن مشاريعها المستقبلية، التي تواكب أبرز التقنيات والحلول الرقمية من الجيل الخامس "5G"، والذي سيوفر بدوره آفاقاً جديدة في مجال إدارة المباني بأحدث الأساليب التقنية المتطورة.

وقال جيريمي ليستر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بلووم القابضة: "سيساهم دمج التقنيات الذكية في مشاريعنا بتحقيق قيمة إضافية هائلة للملاك والمستأجرين. وسيتمكن العملاء من الاستفادة من تجربة مميزة توفر خدمات ذات كفاءة عالية ومعايير أمان قياسية، كما سيتمكنوا من ترشيد استخدام الطاقة وتوفير تكاليف الفواتير، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات الموجودة التي تسهم في تسهيل أساليب حياتهم اليومية.

وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة مع خططنا لتطوير مجتمع مستدام يستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المقيمين من خلال تبني أحدث التوجهات والتقنيات التي تضمن تجربة مميزة وسلسة للعملاء."