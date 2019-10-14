20 حقيبة يد أنيقة تعرضها "كريستيز" دبي بين 13 و17 أكتوبر

تعرض دار «كريستيز» دبي، في الفترة ما بين 13 إلى 17 أكتوبر، 20 حقيبة يد استثنائية والتي من المقرر عرضها في مزاد لندن لحقائب اليد والإكسسوارات في 19 نوفمبر / تشرين الثاني القادم.

وتقدم مزادات "كريستيز" للحقائب والإكسسوارات قطعاً نادرة وفريدة قام بتصميمها مجموعة من الأسماء الكبيرة في عالم الأزياء من أمثال شانيل وغوتشي وهيرميس ولويس فويتون وغيرهم الكثير.

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وسيحظى زوار موسم المبيعات لهذا العام، بفرصة استكشاف حقائب اليد الأنيقة والعريقة والتي تناسب أذواقهم سواء من الطراز الكلاسيكي أو المعاصر، كما يمكن زيارة "كريستيز دبي" في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر لمقابلة المتخصصة، لوسيل أندريني، التي يمكنها عرض 20 حقيبة رائعة.

وإلى جانب المزادات الدورية عبر الإنترنت والمزادات في هونغ كونغ ولندن ونيويورك وباريس، تتوفر أيضاً أدوات تجميع مختارة للشراء الفوري من خلال مبيعات كريستيز الخاصة على مدار السنة. علاوة على ذلك، فإن لوسيل جاهزة لإجراء تقييمات مجانية وسرية للقطع الفردية أو المجموعات، أو لمناقشة فرص البيع الخاصة.