شنايدر إلكتريك تسير بخطوات واسعة لدعم إنشاء مدن ذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

تشارك شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، لتمنح زوار المعرض فرصة التعرف على التقنيات الناشئة الداعمة لتطوير المدن الذكية وعملية التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبهذه المناسبة تحدث أحمد خشان، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج، فقال «للتقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي دور محوري في تنفيذ خططنا الاستراتيجية لتطوير منظومة عمل تعزز الإنتاجية وتسرع التحول الرقمي، سواء كان ذلك في المكاتب أو المستشفيات أو الجامعات.» وأضاف «كان للتعاون الوثيق بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص أهمية كبرى في تسريع مبادرات التحول الرقمي وإنشاء مجمعات سكنية مستدامة وآمنة وموثوق بها وخصوصاً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.»

يسلط جناح شنايدر إلكتريك في معرض هذا العام مشاريعها ومساهماتها الفعالة في التحول نحو المدن الرقمية، فتقدم مثلًا نموذجاً للمدن الذكية التي تحفز عملية التحول الرقمي لمنظومتها بالاعتماد على حلول تستفيد من إنترنت الأشياء، وتقدم في نموذج آخر أهم المباني التي تعتمد حلول EcoStruxure Building بهدف زيادة رضا السكان ورفع إنتاجياتهم بتقنيات مدمجة ومفصلة وفق احتياجاتهم مع تعزيز مستوى الاتصال والسلامة واستهلاك الطاقة بكفاءة عالية في تلك المباني.

وتقدر مؤسسة أبحاث السوق أي دي سي أن يصل حجم الاستثمار في التقنيات الداعمة للمدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 2.30 مليار دولار بحلول العام 2021. ويتطلب بناء مدن متكاملة توظف التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة تبدأ بإنشاء بنية تحتية كافية تدعم معدلات النمو الحالية.

وأدت الزيادة المتواصلة في عدد سكان المدن إلى تزايد الطلب على الطاقة، واقترن ذلك بإطلاق تقنيات جديدة وتزايد الحاجة إلى المدن الذكية التي تحسن نظمها وتنشئ بنية تحتية مستدامة وموثوق بها. ولا ريب أن الاعتماد على الحلول الذكية التي تعزز الاستخدام عالي الكفاء للموارد والبيانات يلعب دورًا حاسمًا في التوجه نحو إنشاء المدن الذكية التي تتمتع بمستويات أعلى من السلامة وسهولة العمل من أي مكان والرفاهية عمومًا.

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وقال خشان «ترتكز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على عوامل متعددة من أهمها بناء مدن ذكية نابضة بالحياة. ولشركة شنايدر إلكتريك مساهمات بارزة في مبادرات الدولة التي تنبع من هدف وجودنا كشركة، وهي خطوات نحو تحقيق كفاءة الطاقة في تطوير المباني الذكية، وهذه ركيزة أساسية في رحلة التحول نحو مدينة ذكية. يتمحور عملنا في شركة شنايدر إلكتريك على أن يكون لنا بصمة محلية قوية وأن ننشئ منظومة عمل تدعم شركائنا بحلول متطورة تحقق لأعمالهم الاستدامة والتحول الرقمي في إطار دعم عملية التحول الرقمي في المنطقة عمومًا.»

وكشف تقرير «دور المدن الذكية في التنمية الاقتصادية» الذي أجرته شركة كوردانت، عن الأهمية المركزية للتقنية كمحرك للتنمية الاقتصادية في المدن الذكية المستقبلية. وتشير التوقعات إلى أن المدن الذكية تتمتع بإمكانية تعزيز التنمية الاقتصادية للمدن في العالم بنسبة 5 في المئة، وتحقيق فوائد اقتصادية إضافية بقيمة تزيد عن 20 تريليون دولار بحلول العام 2026.

تتمتع تقنية المعلومات بأهمية متزايدة في مختلف القطاعات وتنتج كل يوم كميات ضخمة من البيانات، وتمد شنايدر إلكتريك يد المساعدة على هذا الصعيد أيضًا بتقديم حلول مراكز البيانات التي تسهم في حماية مراكز البيانات والشبكات وضبطها بصورة مثلى للعمل في السحابة وبنى البيانات الضخمة في أسبوع جيتكس للتقنية. وبإمكان زوار المعرض التعرف على البنية التحتية الحديثة لمركز البيانات التي تتيح الوصول السهل إلى الأنظمة بأساليب آمنة عالية الكفاءة. ويضاف إلى ذلك تبرز شنايدر في المعرض حلولها لتحقيق الأمن السيبراني الذي يحتل أهمية قصوى لكل شركة تسعى نحو التحول الرقمي ويمثل حجر الأساس في للبنية التحتية لتقنيات شنايدر إلكتريك.

وإضافة إلى كل لك تقدم خلال شنايدر إلكتريك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2019 ندوات تعليمية لزوار المعرض من المتخصصين، وتناقش فيها مختلف القضايا مثل تعزيز كفاءة الأعمال بالحوسبة الحوسبية، والتحول الرقمي للمباني والفنادق والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية لمراكز البيانات مع حل EcoStruxure IT Solution.

تفضل بزيارة جناح شركة شنايدر إلكتريك، خلال أسبوع جيتكس للتقنية في القاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي.