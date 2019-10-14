إبداعات وفنون تتهادى في برنامج الفنون التشكيلية



يواصل برنامج الفنون التشكيلية الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال سبتمبر الماضي ويستمر حتى ديسمبر المقبل، مسيرته في تدريب ودعم الهواة والموهوبين في مختلف مجالات الفنون التشكيلية كالتصوير الضوئي والخط العربي والزخرفة الإسلامية، من خلال ورش عمل متنوعة تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة عكاس للفنون البصرية، ودار الخط العربي التابعة لـ"دبي للثقافة"، وتقام بشكل أسبوعي تحت إشراف نخبة متميزة من الفنانين الرواد والشباب.

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المشاركون يستعرضون مهارات التصوير التي اكتسبوها من محاضرة "التصوير بالهاتف" التي قدمها الفنان الفوتوغرافي خالد الشحي في فعاليات برنامج الفنون التشكيلية.

مشاركون يتألقون بإبداعاتهم الخطية في ورش الخط العربي التي ينظمها برنامج الفنون التشكيلية، واستقطبت مجموعة من الشغوفين بالفنون من مختلف الجنسيات.

نخبة من الفنانين المبدعين يلتقون مع المتدربين على مدى 3 أشهر من العمل المتواصل والتدريب المستمر في أجواء حافلة بالمرح والمتعة.

البرنامج التدريبي يساهم في إعداد جيلٍ مبدع يواكب نهج التميز الذي تسير عليه دولة الإمارات، ويحث الطاقات الإبداعية على الانطلاق والتحليق في فضاءات الإبداع.