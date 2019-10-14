الامارات | 4 خطوط جديدة للحافلات في دبي الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوط جديدة للحافلات في دبي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق أربعة خطوط جديدة للحافلات العامة، في 20 أكتوبر الجاري، لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل الإمارة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، عادل شاكري، إن «الخطوط الأربعة الجديدة للحافلات هي: الخط (321) وينطلق من موقف حافلات واحة دبي للسيليكون هاي بي إلى بحيرة واحة السيليكون، ويخدم منطقة واحة السيليكون بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في أوقات الذروة، والخط (J03) الذي ينطلق من مدينة دبي للاستديوهات إلى داماك هيلز، ويخدم مدينة دبي للاستديوهات ومنطقة داماك هيلز السكنية بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة، وخط (J04) وينطلق من مدينة دبي للاستديوهات إلى منطقة رمرام، ويخدم المناطق الواقعة بين هاتين المنطقتين، والخط الرابع وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، و(F70) وينطلق من محطة مترو برجمان إلى متحف دبي، ويخدم هذا الخط المناطق السياحية في بر دبي مثل قرية الفهيدي التراثية ومتحف دبي.

وأضاف: «سيتم كذلك تطوير خطوط أخرى في 20 أكتوبر الجاري، منها تغيير مسار الخط (X22) من منطقة القصيص الصناعية (2) إلى محطة مترو الخليج التجاري، حيث سيتم تغيير مساره ليمر عبر شارع السعادة، والخط (91) من محطة حافلات سوق الذهب إلى محطة حافلات جبل علي، حيث سيتم تغيير مسار الخط ليخدم محطة مترو الخليج التجاري في كلا الاتجاهين، والخط (98E) من محطة حافلات القوز إلى السطوة، حيث سيتم تغيير مسار هذا الخط بحيث لن يدخل إلى محطة حافلات السطوة»، داعياً ركاب هذا الخط إلى استخدام المواقف القريبة من محطة الحافلات في السطوة.

وأوضح شاكري أن الهيئة ستعمل أيضاً على توسيع مسار الخط (7) لتمديد المسار من محطة حافلات القوز إلى السطوة، حيث لن يدخل هذا الخط محطة حافلات السطوة، مشيراً إلى أنه سيتم تمديد أيام التشغيل للخط (34) لأيام الخميس والجمعة والسبت، وستتوافر الحافلات كل (30) دقيقة، وأن الخط (95A) سيعمل في جميع أيام الأسبوع مع توافر الحافلات كل (120) دقيقة، وأن الخط (56) سيعمل في جميع أيام الأسبوع مع وجود حافلات كل (120) دقيقة.