الامارات | 80 مؤسسة و10 جامعات تشارك في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مؤسسة و10 جامعات تشارك في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح أمس، فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الرابع الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمبادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمشاركة 80 مؤسسة و10 جامعات على مستوى الدولة، لتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، ويستمر المعرض حتى غدٍ في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وافتتح الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان المعرض، بحضور عدد من كبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة وكبار مسؤولي الجهات المشاركة، مؤكداً أن تنظيم هذا المعرض يأتي انطلاقاً من إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة العميق بدورها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجندي الخدمة الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم لدولة الإمارات.

وطالب الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، الجهات المشاركة الحكومية منها والخاصة بالمساهمة الفاعلة وبذل الجهود الحثيثة، التي من شأنها أن تسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لكل مواطن، وتمكينه من الإسهام في خدمة وطنه ومجتمعه، وتأدية دوره على أكمل وجه، كونه الثروة الحقيقية للوطن، وأفضل استثمار يكون في الإنسان.

ويضم المعرض خلال هذه الدورة، جناحاً خاصاً بالتعليم يشمل كلاً من جامعة العين، وجامعة زايد، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وكلية الأفق الجامعية وغيرها.

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واستقطب المعرض خلال يومه الأول العديد من الشخصيات المهمة والمسؤولين ممن اطلعوا على ما تقدمه الشركات المشاركة من خدمات للمجندين، والشواغر التي توفرها، في حين ضم المعرض فعاليات وورش عمل على مدار اليوم، منها ورشة عمل قدمتها مؤسسةFlip World التي جاءت تحت عنوان «مهارات التفكير المستقبلي باستخدام الإطار العام للمستقبل»، وركّزت على التخطيط المستقبلي وفوائده وإيجابياته، والمناهج المستقبلية المستخدمة في التخطيط المستقبلي والفرق في ما بينها، إضافة إلى التخطيط باستخدام منهج الإطار العام للمستقبل، وأمثلة على شركات ومؤسسات نجحت في التخطيط لمستقبلها، إضافة إلى ورشة عمل قدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، التي جاءت تحت عنوان «مشاركة تجربة وظيفية»، وشملت مشاركة الخبرات وكيف أكون قائداً.

كما شارك مركز إرادة في اليوم الأول لمعرض التوظيف للخدمة الوطنية 2020، في ورشة عمل توعوية حول آثار إدمان المخدرات، حيث أكدت الورشة أن إدمان المخدرات مرض ويصيب أربعة جوانب هي العضوية والنفسية والاجتماعية والروحية، وذلك كجزء من رؤية المركز واستراتيجيته، لنشر الوعي في المجتمع حول مرض الإدمان.

وستشهد فعاليات اليوم الثاني ورش عمل يقدمها «شباب 101» على مدار يوم كامل، والتي ستركز على موضوع أساسيات الشباب-الاختصاص الأكاديمي والمهارات المستقبلية.

ويمكن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الرابع كل المجندين الحاليين من لقاء الجهات الراغبة في استقطاب المجندين بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي، حيث ستقدم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كل الدعم اللازم لهم، والذي يختصر الكثير من المسافات على الطرفين ويؤدي إلى نتائج سريعة.

وأعربت الجهات الحكومية والخاصة عن استعدادها الكامل، لتوفير فرص العمل والمنح الدراسية لمجندي الخدمة الوطنية، وذلك بهدف استقطاب خريجي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والانضباط، ومهارات وقيم عديدة غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.