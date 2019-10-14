الامارات | 77 يوماً فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية بأبوظبي دون مخالفات

شكرا لقرائتكم خبر عن 77 يوماً فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية بأبوظبي دون مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن تطبيق فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية، بدءاً من 15 أكتوبر وحتى الأول من يناير 2020، دون احتساب أية رسوم، لمنح مستخدمي الطرق مهلة أطول لإتمام إجراءات التسجيل في النظام، وإعطائهم فترة لتنظيم أوقات الرحلات اليومية، وتحديد بدائل النقل الملائمة.

وجاء الإعلان بعد تكرار شكاوى أصحاب المركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، من عدم تمكنهم من تسجيل مركباتهم بسبب أعطال في الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، إضافة إلى عدم استلام أصحاب المركبات المسجلة في أبوظبي رسائل تفيد تسجيلهم.

وأوضحت الدائرة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أنه تم إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود من رسوم التعرفة المرورية عند تطبيقها، وذلك بحسب الضوابط المحددة، وتحديد سقوف شهرية لرسوم مركبات الأفراد، لتحقيق التوازن بين حلول تخفيف الازدحام المروري، وأثرها الاقتصادي.

وأشارت إلى أن السقوف الشهرية لمركبات الأفراد تبلغ 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للسيارة الثانية، و100 درهم عن كل سيارة إضافية، إضافة إلى الحد الأقصى اليومي للرسوم، البالغ 16 درهماً، ما يخفض الكُلفة التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق النظام، لافتة إلى أن رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي من أقل الرسوم للأنظمة المشابهة على مستوى العالم، بينما تصنف الطرق في دولة الإمارات بأنها الأفضل عالمياً، بناء على تقرير التنافسية العالمي.

وكان أصحاب مركبات مسجلة خارج إمارة أبوظبي، أبلغوا «الإمارات اليوم»، بعدم تمكنهم من التسجيل في نظام بوابات التعرفة المرورية الخاص بإمارة أبوظبي من خلال الموقع الإلكتروني التابع لدائرة النقل، مشيرين إلى فشلهم أيضاً في التواصل مع مركز خدمة المتعاملين التابع للدائرة بسبب انشغال الخطوط كافة، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على بدء تفعيل النظام.

وأرجع أصحاب المركبات السبب في عدم تمكنهم من التسجيل في نظام بوابات التعرفة المرورية إلى رفض النظام إنشاء حساب لهم، ووجود الموقع خارج الخدمة في كثير من الأوقات، أو رفض بيانات بطاقة الهوية بحجة أنها غير صحيحة رغم تأكيد أصحابها صحتها، وازدواجية التسجيل للأشخاص الذين لديهم مركبتان من إمارتين مختلفتين إحداهما من دبي والتي يكون لها رمز مروري خاص بها، بالإضافة إلى عدم إيجاد حسابات لبعض ممن يمتلكون مركبات مسجلة في إمارة أبوظبي ومركبات مسجلة خارج الإمارة، ودعوا إلى تمديد الدائرة مهلة التسجيل التي ستنتهي غداً الثلاثاء 15 أكتوبر، إلى حين حل الصعوبات التي تواجههم، والتأكد من عدم وجود أي تحديات في النظام الإلكتروني تعيق عمليات إتمام التسجيل.

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وأكدوا فشلهم في تسجيل سياراتهم على مدار أسبوع، مشيرين إلى أن الخدمة غير متاحة في كثير من الأوقات، كما أن عملية التسجيل تفشل في حال توفر الخدمة لأسباب تقنية خارجة عن اختصاصهم، مطالبين بضرورة مد أجل الفترة المحددة للتسجيل قبل تطبيق الغرامات، خصوصاً أن الرقم الخاص بمركز خدمة المتعاملين والفريق التقني المختص بالمساعدة مشغول طوال اليوم.

فيما شهد حساب الدائرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقات مغردين تفيد بأن النظام ليس فيه خيار لإعادة التعبئة للسيارات، وعلق مغردون على حساب خارج أبوظبي، مطالبين بإيجاد محفظة واحدة لكل خدمات حكومة أبوظبي، وأكد حساب باسم «ظلال»، مواجهته صعوبة في التسجيل، على الرغم أن كل بياناته سليمة إلا أن التسجيل لم يتم، فيما أشار حساب آخر باسم «أبو حمدان» إلى أنه يواجه صعوبة في التسجيل، ويقوم بالاتصال على خدمة المتعاملين إلا أن الخطوط مشغولة.

التسجيل التلقائي

أفادت دائرة النقل في أبوظبي، بأن جميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019 سيتم تسجيلها في النظام تلقائياً من دون أي رسوم، حيث ستصل للمستخدم رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك الخاص به والمسجل لدى شرطة أبوظبي حول تفاصيل الحساب. وبالنسبة للمركبات التي سيتم تسجيلها في إمارة أبوظبي بعد 15 أكتوبر 2019، فينبغي على المستخدم إضافتها في الحساب الخاص به، ودفع رسوم التسجيل التي تبلغ 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل، و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه).

وأشارت الدائرة إلى أنه من يمتلك مركبات مسجلة في إمارة أبوظبي ومركبات مسجلة خارج الإمارة سيتم تسجيل حساب تلقائي له يشمل مركباته المسجلة في أبوظبي ودون دفع رسوم تسجيل عليها، وسيتم إرسال رسالة نصية له عبر هاتفه المتحرك حول تفاصيل الحساب، علماً بأنه يتعين عليه تسجيل ما يرغب من مركباته الأخرى المسجلة خارج إمارة أبوظبي، وسيتعين عليه دفع الرسوم البالغة 100 درهم لكل مركبة (50 درهماً كرسوم تسجيل و50 درهماً تؤول كرصيد في حسابه).

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درهماً حداً أقصى لرسوم العبور يومياً.