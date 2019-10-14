الامارات | «الصحة» توفّر لقاح الأنفلونزا.. و5 فئات الأكثر عرضة للإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توفّر لقاح الأنفلونزا.. و5 فئات الأكثر عرضة للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملتها الوطنية السنوية التوعوية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وتوفير لقاحات كافية لتطعيم الفئات المستهدفة، ورفع نسبة التغطية باللقاح.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في الوزارة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الأنفلونزا عبء اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى ضرورة الوقاية منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة، أمس، في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي - دبي، للإعلان عن إطلاق الحملة، بحضور هيئة الصحة في دبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وأفاد الرند بأن هناك خمس فئات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا، هي: كبار السن، والأطفال دون سن الخامسة، والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، والنساء الحوامل، والعاملون الصحيون، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف توعية العاملين الصحيين وتدريبهم على الأساليب الحديثة للوقاية من الفيروس.

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وذكر الرند أن الأنفلونزا الموسمية تشكل تحدياً للأنظمة الصحية في العالم، كما أنها تمثل عبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذي يستدعي العمل على تعزيز الترصد الوبائي، ومكافحة العدوى، وتوفير الإجراءات الوقائية من الإصابة بها.

وأفادت مدير إدارة حماية الصحة العامة، في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة بدرية الحرمي، بأن أولويات الهيئة الاستراتيجية تتضمن توفير تغطية صحية شاملة لضمان وقاية المجتمع من الأمراض المعدية، والتأكد من السيطرة عليها.

وأكدت أن اللقاح آمن، وهو يعطى للأشخاص ابتداء من عمر ستة أشهر، داعية الجميع للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأخذ اللقاح، للحد من انتشار المرض.

وذكرت الحرمي أن سعر اللقاح لغير المواطنين يراوح ما بين 50 و150 درهماً، حسب المركز الطبي، فيما يحصل عليه المواطنون مجاناً.