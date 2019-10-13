"خليفة الانسانية" تدشن حملة توقيع وثيقة المليون متسامح

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة لتحفيز موظفيها للتوقيع على "وثيقة المليون متسامح" التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية في شهر أبريل الماضي، في إطار إعلاء القيمة المجتمعية والفعلية لعام التسامح.

ودشن سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام المؤسسة حملة التوقيع الداخلية بالمؤسسة على وثيقة المليون متسامح، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من دار زايد للثقافة الإسلامية الى مقر المؤسسة في أبوظبي.

وبحث الخوري مع وفد المؤسسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المبادرة تحت شعار "شاركنا.. وكن متسامحاً".

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وقال إن توقيع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وثيقة "المليون متسامح" يؤكد أن قيم العمل الإنساني تنسجم كلياً مع قيم التسامح، إذ ان العمل الإنساني والخيري يبني جسوراً من التسامح والمحبة، ولمسنا ذلك خلال زياراتنا وتنفيذ مشاريعنا داخل وخارج الدولة.

وأضاف الخوري إن إطلاق الوثيقة من دار زايد للثقافة الإسلامية التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا يعد معلماً وقامة كبيرة طبقت التسامح قولاً وفعلاً، وهذا ما نسعى من خلاله جميعاً أفراد ومؤسسات لتحقيق الهدف المنشود من تسمية هذا العام "عام التسامح"، تجسيداً لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة.