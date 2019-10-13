الامارات | بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي مجانية حتى يناير.. وإعفاء 4 فئات

شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات التعرفة المرورية في أبوظبي مجانية حتى يناير.. وإعفاء 4 فئات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة النقل أبوظبي، عن تطبيق فترة تجريبية على نظام التعرفة المرورية بأبوظبي بدءاً من 15 أكتوبر ولغاية 1 يناير 2020، دون احتساب أية رسوم، بهدف منح مستخدمي الطرق مهلة أطول لإتمام إجراءات التسجيل في النظام، وإعطائهم فترة لتنظيم أوقات الرحلات اليومية، وتحديد بدائل النقل الملائمة.

وأوضحت الدائرة على حسابها الرسمي بـ "تويتر" أنه تم إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود من رسوم التعرفة المرورية عند تطبيقها، وذلك بحسب الضوابط المحددة، وتحديد سقوف شهرية لرسوم مركبات الأفراد، لتحقيق التوازن بين حلول تخفيف الازدحام المروري، وأثرها الاقتصادي.

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وأشارت إلى السقوف الشهرية لمركبات الأفراد تبلغ 200 درهم للسيارة الأولى، و150 درهماً للثانية، و100 درهم عن كل سيارة إضافية، بالإضافة إلى الحد الأقصى اليومي للرسوم، البالغ 16 درهماً، ما يخفض التكلفة التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق النظام.

ولفتت إلى أن رسوم نظام التعرفة المرورية في أبوظبي من أقل الرسوم للأنظمة المشابهة على مستوى العالم، بينما تصنف الطرق في دولة الإمارات بأنها الأفضل عالمياً، بناء على تقرير التنافسية العالمي.